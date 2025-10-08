Un pato salvaje localizado en la playa de Benajarafe, primer caso de gripe aviar confirmado en la provincia

Un ejemplar de cerceta pardilla, un tipo de pato salvaje, localizado el pasado mes de agosto en la playa de Benajarafe es el primer ... caso de gripe aviar en la provincia. Así lo ha trasladado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al Ayuntamiento de Vélez-Málaga y a la Junta de Andalucía en los últimos días, tras realizarse los correspondientes análisis virológicos en los laboratorios oficiales.

El ejemplar fue localizado el pasado agosto, y se trataba de un animal salvaje, una especie en peligro crítico de extinción, posiblemente que estaba volando por las inmediaciones, según ha explicado este miércoles el concejal de Salud del Consistorio veleño, Juan Fernández Olmo (PP), quien ha hecho un llamamiento a la calma a la población, aunque ha pedido que se extremen las medidas de seguridad y se sigan los consejos que trasladan las autoridades sanitarias. «No es un ejemplar de pato que estuviera en cautividad ni en un parque, sino un animal salvaje, que paró en este sitio por pura casualidad», ha manifestado el edil veleño.

Por su parte, desde la Administración regional han explicado a SUR que se ha confirmado «el primer foco declarado histórico de gripe aviar de alta patogenicidad (IAAP) en la provincia de Málaga». Tal y como ya se ha mencionado, se trata de una cerceta pardilla encontrada en la playa de Benajarafe el pasado mes de agosto. El animal ingresó en el Centro de Recuperación de Especies Animales (CREA).

El concejal ha explicado, en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía, que desde el Ayuntamiento están siguiendo las recomendaciones oficiales del Ministerio y de la Junta de Andalucía, pero que, de momento, no se ha ordenado el cierre de ningún espacio público en el que haya aves. El pasado mes de septiembre se descartó que la muerte de aves en el parque de Huelin de la capital se debiera a un foco de gripe aviar.

Consejos

Por su parte, las autoridades sanitarias recomiendan, para prevenir contagios por gripe aviar, evitar el contacto directo y mantener una distancia mínima de un metro de las aves, tanto silvestres como domésticas. No alimentar a las aves, ya que esto favorece su aglomeración y aumenta el riesgo de contacto. Es aconsejable lavarse las manos después de visitar parques con aves, lavarse bien las manos con agua y jabón o usa un gel hidroalcohólico.

Otro consejo es notificar a las autoridades si se encuentra un cadáver de ave o un ave enferma, no se deben tocar ni manipular y avisar al teléfono establecido por el gestor del parque o a los servicios veterinarios oficiales. Es recomendable proteger a las mascotas, de manera que si paseas con perros o gatos, hay que llevarlos con correa y no permiterles acercarse a zonas con excrementos de aves o cadáveres.