Imagen de archivo de un ejemplar de cerceta pardilla. SUR

Un pato salvaje localizado en la playa de Benajarafe, primer caso de gripe aviar confirmado en la provincia

El ejemplar de cerceta pardilla fue encontrado en la playa de Vélez-Málaga el pasado mes de agosto y tras las pruebas se ha confirmado el positivo

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 14:17

Un ejemplar de cerceta pardilla, un tipo de pato salvaje, localizado el pasado mes de agosto en la playa de Benajarafe es el primer ... caso de gripe aviar en la provincia. Así lo ha trasladado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación al Ayuntamiento de Vélez-Málaga y a la Junta de Andalucía en los últimos días, tras realizarse los correspondientes análisis virológicos en los laboratorios oficiales.

