¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden

La noticia saltó el 3 de septiembre, cuando el Ayuntamiento de Málaga cerró el Parque de Huelin como medida preventiva tras ser halladas muertas unas ... veinte aves, fallecimientos que podrían deberse a la gripe aviar. Asimismo, se reforzó la vigilancia en otros espacios frecuentados por aves y se enviaron muestras de los animales y del agua de estanque al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía que, a su vez, los remitió al Laboratorio Nacional de Referencia para Influenza Aviar, aunque, de momento, no se conocen los resultados.

Además, Sevilla ha cerrado tres parques por el mismo motivo, aunque en este caso se conoce que la causa ha sido, efectivamente, esta enfermedad. Pero ¿hay riesgo de contagio a personas? Es lo que se denomina zoonosis (infección de animal a humano). Los doctores Ana María Ortega Prieto y José Manuel Jiménez Guardeño, biólogos y coinvestigadores responsables del grupo emergente 'Respuesta inmune frente a enfermedades virales' del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA Plataforma Bionand), aclaran las cuestiones planteadas por SUR al respecto de esta crisis sanitaria. Los casos ave-persona son raros y de persona a persona, inéditos, según explican.

La Consejería de Salud y Consumo, de cualquier forma, confirmó ayer a este periódico que nunca se ha producido la transmisión de la gripe aviar de ave a humano en Andalucía, es decir, nadie se ha contagiado de esta patología en la autonomía. Pero ¿qué es la gripe aviar? «La gripe aviar es una enfermedad infecciosa vírica muy contagiosa que afecta principalmente a las aves silvestres y de corral. Algunas variantes, como las de alta patogenidad, producen brotes de alta mortalidad, pudiendo producir la muerte de un elevado número de aves en un corto periodo de tiempo», explica el doctor Juan Miguel Jiménez Guardeño.

Lo cierto es que hay preocupación en la ciudadanía. Los grupos de asociaciones de vecinos se llenan estos días de fotografías de palomas y gaviotas muertas. ¿Qué medidas precautorias hay que tomar tras la situación creada en los parques? La doctora Ortega Prieto explica que el cierre de estas zonas «es una medida preventiva habitual que permite recoger muestras para su análisis, la correcta limpieza y desinfección del lugar y evitar que personas o mascotas entren en contacto» con aves enfermas o muertas. Para prevenir posibles casos de gripe aviar, «es importante evitar el contacto» con los ejemplares fallecidos o enfermos y avisar a las autoridades competentes.

«El riesgo de contagios desde aves es muy raro»

La gripe aviar causa en las aves «falta de apetito, decaimiento, falta de coordinación, alteraciones respiratorias, hinchazón en la cabeza y cuello y la muerte», explica Jiménez Guardeño, mientras que Ana Ortega Prieto dice que, aunque afectan principalmente a aves, «se ha descrito también que pueden infectar a distintas especies de mamíferos, incluyendo a los humanos. El riesgo de contagios desde aves es muy raro y, hasta el momento, no se ha documentado transmisión de persona a persona». En humanos, la enfermedad varía desde síntomas similares a la gripe estacional (dolor de cabeza, muscular, fiebre, tos y fatiga); hasta síntomas más graves con complicaciones respiratorias que, en algunos pacientes, pueden llegar a ser mortales», agrega.

De cualquier forma, ¿es un escenario posible que el virus mutara para infectar a humanos? «Los virus de la gripe tienen una elevada facilidad para mutar y generar virus distintos. Aunque las infecciones de aves a humanos son raras, sabemos que pueden ocurrir de manera esporádica. Por lo tanto, este escenario es posible, pero resulta muy difícil saber si llegará a producirse o cuándo podría ocurrir», explica la doctora Ortega Prieto.

«Cualquier virus de la gripe aviar podría evolucionar y adaptarse en humanos»

¿Podría haber una pandemia? ¿Y casos de gripe aviar en humanos? Han existido en diferentes países, explica Jiménez Guardeño, «casi siempre vinculados a un contacto directo con aves infectadas. Estos casos son muy poco frecuentes y, hasta la fecha, no se ha detectado transmisión de persona a persona. En cuanto a la posibilidad de una nueva pandemia en los próximos años, el riesgo existe, ya que cualquier virus de la gripe aviar podría evolucionar y adaptarse en humanos». «Lo que sí nos han enseñado la pandemia del Covid-19 es la importancia de mantener una vigilancia global constante para anticiparnos a este tipo de amenazas», añade.

En este sentido, la investigación no para de avanzar con el fin de impedir una futura transmisión masiva en humanos. «Las líneas de investigación se centran en varios frentes. Por un lado, es importante trabajar en la vigilancia temprana de brotes en aves y humanos para detectar posibles mutaciones que puedan afectar a la transmisibilidad del virus. Por otro lado, se está poniendo mucho esfuerzo en desarrollar vacunas más eficaces y universales, así como tratamientos que puedan actuar frente a distintas cepas del virus», dice la doctora Ortega Prieto.

«Hay que activar un protocolo de seguimiento para las personas»

Ambos expertos dicen no tener noticias de contagios en humanos en Málaga. «Lo recomendable es que el Ayuntamiento continúe con las medidas de bioseguridad y vigilancia ya implementadas en esa zona y en el resto de zonas verdes de la ciudad. Lo siguiente es confirmar en el laboratorio las causas del brote y sería importante activar un protocolo de seguimiento para las personas que hayan podido estar en contacto directo con las aves afectadas».