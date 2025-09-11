Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los biólogos especialistas en enfermedades virales José Manuel Jiménez Guardeño y Ana María Ortega Prieto. SUR

¿Hay riesgo de contagio a personas de la gripe aviar en Málaga? Dos expertos en infecciones virales responden

La Consejería de Salud confirma a SUR que nunca se ha producido un positivo en humanos en Andalucía, pero los «raros» contagios documentados en el mundo parten del animal y no se han dado casos de infección entre individuos, aunque preocupa la «elevada facilidad del virus» para mutar

José Antonio Sau

José Antonio Sau

Jueves, 11 de septiembre 2025, 00:38

La noticia saltó el 3 de septiembre, cuando el Ayuntamiento de Málaga cerró el Parque de Huelin como medida preventiva tras ser halladas muertas unas ... veinte aves, fallecimientos que podrían deberse a la gripe aviar. Asimismo, se reforzó la vigilancia en otros espacios frecuentados por aves y se enviaron muestras de los animales y del agua de estanque al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía que, a su vez, los remitió al Laboratorio Nacional de Referencia para Influenza Aviar, aunque, de momento, no se conocen los resultados.

