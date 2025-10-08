Málaga incluye muestreos sobre la gripe aviar en el nuevo contrato para mantener a raya palomas, cotorras y gaviotas

La empresa Total Animal Services Paraíso se ha hecho cargo del contrato para tratar de mantener a raya a las gaviotas, palomas y cotorras en ... la ciudad de Málaga. El Área de Sostenibilidad Ambiental le ha adjudicado este servicio por el plazo de un año y un importe, en términos redondos, de 44.000 euros. Lo primero que deberá hacer la contratista es realizar un estudio de las poblaciones de aves por especies; la distribución en el casco urbano, localización de los principales puntos de alimentación, dormidero y nidificación; valoración y tipología de las molestias que las aves, principalmente palomas, tórtolas turcas y gaviotas patiamarillas, causan, y propuestas sobre los métodos de control más adecuados para cada especie.

También se debe hacer un estudio sanitario de cada especie aviar deben venir avalados por un veterinario colegiado de modo que se puedan controlar posibles vectores de contagio de enfermedades. Aquí se incluyen tanto parásitos como posibles zoonosis. Y, por supuesto, especialmente en el caso de las palomas, debe monitorizarse la gripe aviar. «En el caso de las palomas y tórtolas turcas deberán efectuarse pruebas analíticas para la enfermedad de Newcastle, influenza aviar, salmonella, histoplasmosis, y psitacosis. En el supuesto de cotorras argentinas deberán efectuarse pruebas analíticas de psitacosis. Para las gaviotas patiamarillas, pruebas de gripe aviar, influenza aviar, salmonella, histoplasmosis y criptococosis», incluía el pliego de condiciones que sirvió de base al concurso.

Control de las poblaciones

El campo siempre más polémico, que enfrenta a las diferentes sensibilidades animalistas, es el del control efectivo de las sobrepoblaciones. Así, se prevé actuar sobre el ciclo reproductivo y, en el caso de demanda ciudadana o necesidad, opciones más expeditivas: «Las actuaciones programadas tendrán por objeto el mantenimiento del control de la población de aves por debajo del umbral de tolerancia. En todo caso, se realizarán actuaciones programadas de cotorras argentinas, así como de aquellas especies que se determinen desde el Área Sostenibilidad».

Gaviotas

En el caso de las gaviotas, se busca desplazar la población asentada en la ciudad y evitar su nidificación en elementos artificiales urbanos. ¿Cómo? Interfiriendo para ello en sus actividades diarias de alimentación y descanso, con el fin de disuadir su asentamiento y cría. Como regla general, se procederá a la retirada de los nidos de todos los tejados visitados. Cuando por motivos técnicos se desaconseje lo anterior, no se procederá a la retirada de esos huevos y nidos, sino que se procederá a su pinchado o inactivación para evitar su eclosión.

Tórtolas y palomas

Para las palomas y tórtolas, se incide en evitar la cría desproporcionada. Medidas como localización y retirada de nidos y palomares, especialmente en cornisas, muros, cableado o farolas. La empresa deberá contar, al menos, con una docena de jaulas trampa activas. Deben completarse con comederos y depósitos de agua de más de 5 litros y bebederos que impidan que los excrementos ensucien el agua. «Deben instalarse de forma que tengan sombra durante todo el día y resguardo para la lluvia, así como estar fuera del alcance de depredadores. El diseño debe minimizar el estrés y no provocar daño físico a las aves. Las palomas capturadas serán transportadas en adecuadas condiciones de bienestar y soltadas en un lugar autorizado», se añade.

Cotorras

Las cotorras argentinas también verán retirados sus nidos, especialmente los situados en árboles y que puedan suponer un riesgo por caída para los viandantes. El ciclo reproductivo de estos pájaros es de mayo a septiembre, periodo en el que habrá especial atención a los controles. «Se emplearán 35 jornadas de 8 horas en las que se retirarán, como mínimo, 200 nidos. Sin perjuicio de la especie de ave, cuando resulte necesaria la captura de las aves, sólo podrán utilizarse aquellos métodos que hayan sido previamente aprobados por el Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental del Área de Sostenibilidad Medioambiental y, en su caso, autorizado expresamente por la Delegación Provincial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Todo ello, a fin de delimitar el tipo de actuación y la especie, no infringiéndose ninguna norma de protección animal».