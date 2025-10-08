Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ataque de una gaviota a una paloma en Málaga capital. Ñito Salas

Málaga incluye muestreos sobre la gripe aviar en el nuevo contrato para mantener a raya palomas, cotorras y gaviotas

Además del control de poblaciones, con especial hincapié en nidos y procesos reproductivos, la empresa que presta estos servicios deberá hacer análisis aleatorios de ejemplares

Chus Heredia

Chus Heredia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:42

La empresa Total Animal Services Paraíso se ha hecho cargo del contrato para tratar de mantener a raya a las gaviotas, palomas y cotorras en ... la ciudad de Málaga. El Área de Sostenibilidad Ambiental le ha adjudicado este servicio por el plazo de un año y un importe, en términos redondos, de 44.000 euros. Lo primero que deberá hacer la contratista es realizar un estudio de las poblaciones de aves por especies; la distribución en el casco urbano, localización de los principales puntos de alimentación, dormidero y nidificación; valoración y tipología de las molestias que las aves, principalmente palomas, tórtolas turcas y gaviotas patiamarillas, causan, y propuestas sobre los métodos de control más adecuados para cada especie.

