Los «extraordinarios» valores naturales de la zona terrestre del paraje de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo

El paraje natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, de una superficie total de 1.810 hectáreas, en su mayor parte en la provincia de Málaga, ... y una porción en la de Granada, es uno de los espacios naturales marino-terrestres, más importantes del Mediterráneo, con una superficie marina protegida de 1.415 hectáreas, justificada por su gran biodiversidad marina, y que precisamente le mereció ser calificada en el Convenio de Barcelona como 'Zona de Especial Importancia para el Mediterráneo' (ZEPIM), de manera que tiene una importancia capital para la preservación de los ecosistemas marinos que en otros lugares están fuertemente dañados.

Esta importancia justifica su protección y la vigilancia necesaria para evitar los impactos propios de la actividad turística, deportiva y pesquera sobre dichos ecosistemas. No obstante, a menudo parece ignorarse que este paraje también tiene una parte terrestre protegida, de una superficie de 395 hectáreas, que tiene también «una extraordinaria importancia por la biodiversidad terrestre existente». Así lo destaca el biólogo y coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA)-Ecologistas en Acción, Rafael Yus.

De esta forma, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de este paraje reconoce unas pocas especies de plantas y animales, que no llegan ni a la veintena, «hecho que posiblemente explique la escasa atención que está prestando la Junta de Andalucía a la necesaria vigilancia y control de los ecosistemas terrestres del paraje, afectados por impactos tales como la actividad deportiva, que incluyen el senderismo salvaje, escalada, ciclismo de montaña o parapentes, además de ser profusamente ocupado por vehículos, caravanas en aparcamientos irregulares, así como okupación de edificios en ruinas o bien creación de campamentos por personas de nacionalidad española o extranjera».

«Los vehículas causan importantes perjuicios a la vegetación por donde por la gran polvareda que levantan» Rafael Yus Biólogo y coordinador del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA)-Ecologistas en Acción

Según este experto, los efectos de esta actividad irregular sobre la biodiversidad de terrestre, a través de las basuras, pisoteos, etc. «es notable y ha sido objeto de denuncia por GENA-Ecologistas en Acción, a la que se ha respondido con algunas actuaciones puntuales que no han impedido la reiteración de estas prácticas, por falta de vigilancia y de medidas disuasorias».

A su juicio, a todo ello hay que unir la iniciativa de la Junta de Andalucía de «facilitar la invasión de turistas a las calas más grandes, utilizando vehículos oficiales de transporte, que no sólo masifican y deterioran los hábitats litorales, sino que causan importantes perjuicios a la vegetación por donde pasan los vehículos por la gran polvareda que levantan».

Especialistas

Para contrastar con este aparente desprecio por la biodiversidad terrestre, GENA-Ecologistas en Acción ha realizado un inventario sistemático de todo tipo de seres vivos en la parte terrestre de los Acantilados de Maro, reuniendo los resultados en el el libro, titulado 'Biodiversidad terrestre del Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y su conservación', elaborado, con fondos del Ministerio para la Transición Ecológica, y escrito por los naturalistas Rafael Yus Ramos y Rafael Pérez Padilla, con la colaboración de numerosos especialistas en distintos grupos de animales y plantas.

El resultado, que se muestra en el mencionado libro, ha sido de unas 1.500 especies entre plantas en general (hongos, musgos, helechos y plantas con flor) y animales invertebrados (moluscos terrestres, isópodos, arácnidos, miriápodos e insectos) y animales vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos). «Con toda seguridad el número de especies reales es más alto, pero estas 1.500 especies ya testimonian, por sí solas, la importancia del paraje natural para su estricta protección», advierte Yus.

Los autores plantean el cierre deaparcamientos y accesos al paraje sin permiso, acabando con la afluencia turística

Por este motivo, el libro concluye con la sugerencia de una serie de medidas de protección que supondrían el cierre de los aparcamientos y de los accesos al paraje sin permiso, acabando con la afluencia turística, dejando únicamente la entrada de pequeños grupos con fines didácticos, bajo permiso y supervisión de la Junta de Andalucía.

El libro fue presentado el pasado jueves 2 de octubre en el salón de actos del Museo de Nerja. También se presentó en Vélez-Málaga, en el salón de actos del Centro de Arte Contemporáneo del Ayuntamiento de Vélez, al día siguiente. Según sus autores, la obra será remitida a la Consejería de Sostenibilidad con la sugerencia de medidas de protección que se explican en la misma.