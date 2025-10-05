Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. E. CABEZAS

Los «extraordinarios» valores naturales de la zona terrestre del paraje de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo

Un libro recopila más de 1.500 especies de animales y plantas en el entorno que comparten Málaga y Granada, con propuestas para frenar su deterioro

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:02

Comenta

El paraje natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, de una superficie total de 1.810 hectáreas, en su mayor parte en la provincia de Málaga, ... y una porción en la de Granada, es uno de los espacios naturales marino-terrestres, más importantes del Mediterráneo, con una superficie marina protegida de 1.415 hectáreas, justificada por su gran biodiversidad marina, y que precisamente le mereció ser calificada en el Convenio de Barcelona como 'Zona de Especial Importancia para el Mediterráneo' (ZEPIM), de manera que tiene una importancia capital para la preservación de los ecosistemas marinos que en otros lugares están fuertemente dañados. 

Este contenido es exclusivo para suscriptores

