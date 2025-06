Ruta circular por los Acantilados de Maro: calas paradisíacas, torres vigías y vistas panorámicas al Mediterráneo

Recorrido circular que utiliza algunos senderos homologados y otros populares del paraje natural de los Acantilados de Maro para pasar por las playas del Cañuelo ... y de Cantarriján y la cala de la Doncella, así como otros hitos de interés como torres u otras construcciones que sirvieron en su día para vigilar esta franja de la costa más oriental de Málaga.

Datos de la ruta

Comarca: Axarquía

Municipio: Nerja

Nivel de dificultad: Media-alta. Aunque no es una ruta excesivamente larga ni tampoco con muchas pendientes, hay que tener en cuenta que buena parte del camino se hace por senderos estrechos, que, si bien son intuitivo, no siempre están convenientemente señalizados (sólo unas marcas azules en algunos tramos). Además, en el entorno de la cala de la Doncella hay tramos no aptos para personas que tengan miedo a las alturas. No es una ruta recomendable para hacer con niños ni con personas de avanzada edad o poco habituadas al senderismo.

Tipo de ruta: Circular.

Duración aproximada: 2 horas y 45 minutos

Longitud: 6,7 kilómetros.

Altura mínima: 1 metro

Altura máxima: 157 metros.

Lugares de interés próximos: Torres de la Caleta, del Pino y de Maro, paraje natural de los Acantilados de Maro , playas del Cañuelo, de la Doncella y de Cantarriján, ermita de San Judas Tadeo, Balcón de Europa, aldea de Maro, Museo de Nerja, acueducto y puente del Águila o Cueva de Nerja.

Ampliar Torre de la Caleta.

Cómo llegar al punto de partida

El punto de partida de esta ruta se encuentra junto a la antigua N-340, la carretera que permite el acceso directo al paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Concretamente, se puede iniciar este camino de descenso a la playa junto al aparcamiento habilitado para vehículos privados. Para llegar hasta allí hay que ir por la N-340 en el perímetro de los Acantilados de Maro. Entre los kilómetros, 302 y 303, hay una rotonda por la que hay que desviarse hacia la mencionada playa del Cañuelo. El vehículo habrá que dejarlo en las zonas habilitadas para ello. Se pide a los conductores que se haga en batería. El punto de partida está junto a un apeadero de la lanzadera que hace subidas y bajadas a la playa.

Ampliar El recorrido comienza junto a la caseta de la lanzadera que sube y baja a la playa del Cañuelo.

Descripción de la ruta

1Desde el aparcamiento, una vez bien estacionado el vehículo, hay que avanzar por el camino en el que está restringido el acceso en coche. Tan sólo diez metros después, ese carril se bifurca con un sendero que hay a la derecha. Éste esta indicado con una señal homologada y tiene también un cartel descriptivo del propio sendero. Por dicho sendero se comienza descender ligeramente entre pinos carrasco y varios tipos de arbustos hasta que se conecta, unos 400 metros más tarde con el carril asfaltado, por el que sólo pueden transitar vehículos autorizados. Una vez se conecta con dicha vía, el camino continúa descendiendo hacia la playa del Cañuelo. A partir de ahí, se podrá disfrutar de bonitas vistas panorámicas de dicha cala, pero también de buen parte del paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo.

Ampliar Desvío por el sendero que baja a la playa del Cañuelo. J. Amellones

2Tras un kilómetro de bajada -desde el inicio, se ve a los pies las casas rurales El Delfín y El Velero, antiguo acuartelamiento de la Guardia Civil. Se puede descender hasta pasar por ellas y llegar a la playa del Cañuelo, pero también se puede usar un sendero que sale a la izquierda y que baja para salir justo al lado del chiringuito Las Piedras, también en la misma playa. Desde allí, habrá que caminar en sentido este hasta que se acaba esta cala. Justo allí a la izquierda parte un sendero estrecho y ascendente que permite pasar a la cala de la Doncella, no sin esfuerzo y con algo de riesgo. No es una ruta apta para hacer con niños pequeños ni con personas mayores o que tengan miedo a las alturas.

Ampliar Casas rurales que antes fueron un cuartel de la Guardia Civil. J. Amellones

3Tras unos doscientos metros de subida, se ve a los pies la idílica cala de la Doncella. Es posible aproximarse a ella, a través del brazo más occidental, donde quedan algunas construcciones que sirvieron para vigilar esta franja costera hasta hace tan sólo unas décadas. Tras pasar por la de mayores dimensiones baja un camino estrecho que, permite llegar a unas rocas que dan acceso a esta recóndita cala. En los últimos años, abundan las algas tanto en el arenal como bajo sus aguas cristalinas. Tras ver la cala, toca volver por el mismo camino tanto por el antiguo cuartel de carabineros como unos metros arriba, donde se tomará una senda estrecha, ligeramente ascendente, que se dirige hacia el este, de tal forma que la cala de la Doncella queda abajo a la derecha. Después se bordea un cortante para seguir avanzando hacia oriente, lo que permite llegar a una densa con un frondoso pinar.

Ampliar Cala de la Doncella. J. Amellones

4Desde este espeso bosque el camino puede seguir hacia el este, pero es recomendable antes hacer una incursión de ida y vuelta hacia el sur para ver la torre de la Caleta (siglo XVI), una de las atalayas que jalonan este paraje natural. El recorrido es intuitivo y relativamente cómodo, lo que permite llegar hasta la misma atalaya e incluso, un poco antes, conseguir una mejor perspectiva de la cala de la Doncella, a la derecha. Después, se regresa al punto donde se hizo la incursión para seguir hacia el este. Se alternarán tramos al sol con otros por un bosque hasta llegar a avistar la playa naturista de Cantarriján, ya en territorio de la provincia de Granada. Esta famosa cala se verá a los pies, pero para aproximarse hasta ella habrá que avanzar por una senda descendente hacia el norte, de tal forma que permite llegar hasta el arroyo de Cantarriján. Una vez en él, sólo queda caminar a la derecha unos trescientos metros para llegar a la playa. Después habrá que volver por el mismo cauce seco para emprender el último tramo.

Ampliar 4. Playa de Cantarriján. J. Amellones

5Por el cauce del Cantarriján habrá que ascender un kilómetro aproximadamente hasta que se vea a la izquierda un sendero estrecho que sube y se aleja paulatinamente del arroyo. Después, se pasará por una chabola y poco después se ve el viaducto de la autovía sobre el curso fluvial del Cantarriján. Cuando éste se vea, habrá que mirar a la izquierda para atisbar la caseta que sirve de apeadero de la lanzadera que baja y sube hasta la playa del Cañuelo, es decir, el punto de partida. Hasta allí habrá que llegar por un sendero que sube, pero con cuestas relativamente ligeras gracias a un trazado lleno de curvas. Eso sí, en los últimos diez metros habrá que afrontar un tramo bastante empinado, en el que habrá que tener cuidado para no resbalar ni perder el equilibrio. De este modo, se llegará al punto de partida de este itinerario circular.

Ampliar Subida por el arroyo de Cantarriján.

Flora y fauna

En este espacio protegido, se puede ver palmito, matagallos, romero marítimo, tomillo, lavanda, arrayán, mirto y lentisco, entre otras plantas. Además, a lo largo del recorrido, se podrán ver distintas arboledas, aunque las más abundantes son los pinos piñoneros. En lo que se refiere a fauna, se puede avistar en ciertas horas algunos ejemplares de cabra montés, que suelen merodear en los alrededores de este camino o incluso deciden bajar a la playa al caer la tarde. Otros mamíferos que viven en esta zona son el jabalí, el zorro o la gineta. Respecto a las aves, hay aún más diversidad, ya que se pueden ver desde un halcón peregrino a una gaviota patiamarilla o un petirrojo. A todo ello hay que añadir la diversidad biológica que hay bajo el mar, que es uno de los motivos por los que esta franja litoral andaluza cuenta con la protección de paraje natural.

Ampliar Un ejemplar de cabra montés aparece junto al camino. J. Amellones

