Los jabalíes se apuntan a un día de playa en el paraje natural de Maro-Cerro Gordo

Eugenio Cabezas Lunes, 9 de junio 2025, 16:59 | Actualizado 17:39h. Comenta Compartir

Un tranquilo día en las paradisiacas playas del paraje natural de Maro-Cerro Gordo se vio sobresaltado por la presencia de tres crías y dos hembras adultas de jabalí. Ocurrió este pasado sábado en la playa de Las Alberquillas. Los animales acudieron atraídos por los restos de comida que algunos bañistas dejaron en la arena e incluso uno de ellos robó una bolsa de patatas, según ha relatado a SUR uno de los testigos de la inesperada visita de estos animales salvajes, el nerjeño Juan Olalla.

Y es que, tal y como ha venido haciéndose eco SUR, la presencia de jabalíes es cada vez mayor en los grandes municipios costeros de la provincia. No sólo en los núcleos urbanos, sino también en zonas más apartadas e inhóspitas como el paraje natural de los acantilados que comparten los municipios de Nerja y Almuñécar, en Granada. Desde la sierra los animales bajan y se alimentan de los restos de comida que les ofrecen los bañistas y los que acampan ilegalmente en las inmediaciones de este paraje natural.

Eran sobre las 16.00 horas de la tarde del pasado sábado cuando los bañistas que a esa hora disfrutaban de un tranquilo día de playa en Las Alberquillas fueron sorprendidos por la presencia de estos cinco ejemplares de jabalí, tres crías y dos hembras adultas. «Se ve que están habituados a la gente que hay allí viviendo en tiendas de campaña, en la zona de los pinares cercanos», ha comentado Olalla, que suele acudir varias veces cada año a esta playa y a otras del paraje natural.

«Es la primera vez que veo algo así, los animales comiendo con tranquilidad, al lado de la gente, y con perros incluso muy cerca, que no les ladraron», ha rememorado este nerjeño, que estaba en esta playa junto a su familia y unos amigos. «Por suerte no pasó nada y no atacaron a nadie, pero a una mujer sí la despertaron acercándose mucho a su cara, imagínate el susto que llevó», ha relatado Olalla.

Cáscaras de sandía

Según este vecino, los animales salvajes deambularon varias veces a lo largo de la tarde desde la zona del pinar hacia la arena, pero no se llegaron a meter en el agua. «Estaban fresquitos a la sombra y comiendo lo que les echaban, sobre todo trozos de cáscara de sandía», ha apostillado.

Olalla ha destacado que la presencia de los animales salvajes en esta playa generó un gran debate entre los partidarios de administrarles comida y los que no. «Es mejor no tocarlos ni acercarse, pero la gente se confía mucho», ha considerado. En uno de los vídeos se ve como una bañista toca a una cría y una de las madres pasa justo al lado de otra pareja, que se llevó también un buen susto.

En efecto, los expertos consultados por SUR han apuntado que no se debe alimentar a los jabalíes y que, en cualquier caso, ante situaciones como la vivida el pasado sábado en la playa nerjeña se debe avisar a las autoridades para que procedan a su retirada del entorno. No obstante, en esa jornada, ninguno de los bañistas que estaban en Las Alberquillas avisaron a las emergencias y los jabalíes siguieron tranquilamente 'disfrutando' de su día de playa.