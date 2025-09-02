Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de una de las calles en las que se actuará en Nerja. E. CABEZAS

Inversión de más de dos millones para mejorar tres calles en una zona de urbanizaciones de Nerja

La empresa Construcciones Pérez Jiménez S. L. ejecutará los trabajos en la avenida Chimenea y en las calles Antequera, Jara y un tramo de Lucena

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 2 de septiembre 2025, 09:44

Nuevo impulso a la mejora de las urbanizaciones en la localidad costera más oriental de la provincia, donde hay miles de viviendas, tanto residenciales como de alquiler turístico. ... La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Nerja ha adjudicado el contrato para las obras de urbanización de la avenida Chimenea, las calles Antequera y Jara, así como un tramo de la calle Lucena, incluidas en la fase 3 de la Unidad de Ejecución 24 del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

