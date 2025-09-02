Inversión de más de dos millones para mejorar tres calles en una zona de urbanizaciones de Nerja

Nuevo impulso a la mejora de las urbanizaciones en la localidad costera más oriental de la provincia, donde hay miles de viviendas, tanto residenciales como de alquiler turístico. ... La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Nerja ha adjudicado el contrato para las obras de urbanización de la avenida Chimenea, las calles Antequera y Jara, así como un tramo de la calle Lucena, incluidas en la fase 3 de la Unidad de Ejecución 24 del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

En concreto, será la empresa Construcciones Pérez Jiménez S.L. la que realice los trabajos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 2.011.927,97 euros, financiado con las cuotas de urbanización de este sector urbanístico de planeamiento nerjeño, y un plazo de ejecución de nueve meses. Se trata de una zona de urbanizaciones situada al noreste del casco urbano nerjeño, entre la playa de Burriana y la antigua N-340.

«Esta intervención es fundamental, ya que permitirá renovar las infraestructuras antiguas y precarias de calles» José Alberto Armijo Alcalde de Nerja

El alcalde, José Alberto Armijo (PP), ha señalado en un comunicado que esta intervención «es fundamental, ya que permitirá renovar las infraestructuras antiguas y precarias de dichas calles». Entre las actuaciones se incluyen nuevas redes de saneamiento, pluviales, abastecimiento, alumbrado público, acerado y pavimento. «Todo ello redundará en una mayor accesibilidad, un mejor tránsito peatonal y tráfico rodado», ha expresado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo e Infraestructuras, Alberto Tomé (PP), ha apuntado en el mencionado comunicado que, tras la adjudicación, el siguiente paso será la firma del contrato y del acta de comprobación de replanteo, «que marcará el inicio de las obras, previstas para la segunda quincena de octubre», ha puntualizado el edil nerjeño.

Mejoras en una calle de Maro

Por su parte, una vez finalizadas las obras de reurbanización de la calle Cristo, en la pedanía de Maro, y a la espera de su recepción, el Ayuntamiento, como estaba previsto, ha impulsado ahora las actuaciones en la calle Cantarero. En este sentido, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto de reurbanización, con un presupuesto de licitación de 340.377,96 euros, actualizado conforme a los costes actuales de los materiales de construcción para facilitar la concurrencia de empresas al proceso de licitación.

El alcalde nerjeño ha destacado en un comunicado que «este importante proyecto nos va a permitir seguir mejorando las infraestructuras y servicios del casco urbano de Maro, además de potenciar su embellecimiento e imagen turística». La actuación dotará a la calle Cantarero, con 130 metros de longitud, de nuevos servicios de saneamiento, pluviales, abastecimiento, telecomunicaciones, alumbrado público, pavimentación y señalización, así como jardinería y mobiliario urbano.

Por su parte, el concejal de Urbanismo e Infraestructura ha detallado en el mencionado comunicado que el proyecto cuenta con la autorización de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía en Málaga. Una vez aprobado, el siguiente paso será la redacción de los pliegos para sacar a licitación las obras.

Oferta de empleo público

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la oferta de pública de empleo para el presente año 2025 con un total de 20 plazas. Así lo ha informado la concejala de Recursos Humanos, Ángela Díaz (PP), quien ha señalado en un comunicado que «con la convocatoria de estas plazas se busca dar respuesta a las necesidades de personal de los distintos servicios municipales, con el fin de garantizar que la actividad administrativa se desarrolle de la forma más eficaz y eficiente posible».

Las plazas ofertadas son las siguientes: técnico/a de Administración General, técnico/a de Gestión, Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas, Auxiliar de Administración General, Ingeniero/a Técnico/a Industrial, Limpiador/a, Capataz Jardinero, diez de Auxiliar Administrativo, dos de arquitecto/a, y Letrado/a del Centro de Información a la Mujer. «Tras la aprobación de la oferta de empleo público se procederá a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga», ha indicado la concejala nerjeña.