La curiosa historia de las ánforas con el símbolo de las tres culturas halladas en Frigiliana

Frigiliana celebra desde este jueves y hasta el domingo 31 de agosto la XVIII edición de su Festival de las 3 Culturas, un encuentro ... al que se espera que acudan más de 40.000 personas para disfrutar de la gastronomía, los espectáculos musicales, las conferencias y el ambiente único en el que se funden las tradiciones cristiana, musulmana y judía. Sin embargo, muy pocos conocen de la existencia de tres vasijas del siglo XVIII que aún se conservan en el municipio de la Axarquía, que tienen rayada la simbología de estas tres grandes religiones monoteístas.

Coincidiendo con esta mayoría de edad del multitudinario evento, el Ayuntamiento de Frigiliana ha conseguido enriquecer su patrimonio histórico y cultural con la recuperación de una nueva tinaja que porta la simbología del festival: la Cruz cristiana, la Estrella de David y la Media Luna.

María Concepción Fernández Martín donó al Ayuntamiento una primera vasija en mayo de 2021

Hace varias décadas, la familia Smith adquirió una casa conocida como Casablanca, situada en la zona del Cerro de la Coscoja, a un reconocido anticuario del entorno. Según han relatado sus propietarios, recorrer por primera vez la vivienda «fue todo un descubrimiento».

Entre los hallazgos encontrados, apareció una vasija decorada con el símbolo de las tres culturas. Esta pieza contenía, además, una «valiosa información» que ha permitido esclarecer «el misterio» en torno a la llamada tinaja de las tres culturas. La primera de estas tinajas fue hallada en El Torreón y hoy pertenece al Ayuntamiento gracias a la donación de María Concepción Fernández Martín en mayo de 2021.

Ampliar La concejala de Cultura, Carmen Cerezo, con la familia que ha donado la tinaja. SUR

La nueva tinaja reviste especial relevancia porque incluye un nombre y una fecha, posiblemente del alfarero que la elaboró, así como la fecha de su fabricación. «Esta la yso Agustín García 1737», se puede leer en la pieza cerámica de grandes dimensiones.

Julie Smith, hija de la familia Smith, apasionada de la historia y trabajadora en un museo de Dublín, consideró que esta pieza debía volver al pueblo de Frigiliana. Con un gesto generoso, decidió donar la tinaja de las Tres Culturas al Ayuntamiento, donde podrá admirarse en el patio consistorial durante los días del festival y, posteriormente, en el Museo de Frigiliana.

Desde el Ayuntamiento de Frigiliana han expresado en un comunicado su «más sincero agradecimiento a la familia Smith por su generosa donación y su profundo sentido del patrimonio, así como a Ana Ortiz, cuya mediación ha hecho posible que esta segunda tinaja de las Tres Culturas forme parte del patrimonio municipal».