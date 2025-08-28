Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de la tinaja que ha sido donada al Ayuntamiento de Frigiliana. SUR

La curiosa historia de las ánforas con el símbolo de las tres culturas halladas en Frigiliana

El Consistorio consigue la cesión de una antigua vasija del siglo XVIII por parte de una familia extranjera que la tenía en su vivienda desde hace varias décadas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:12

Frigiliana celebra desde este jueves y hasta el domingo 31 de agosto la XVIII edición de su Festival de las 3 Culturas, un encuentro ... al que se espera que acudan más de 40.000 personas para disfrutar de la gastronomía, los espectáculos musicales, las conferencias y el ambiente único en el que se funden las tradiciones cristiana, musulmana y judía. Sin embargo, muy pocos conocen de la existencia de tres vasijas del siglo XVIII que aún se conservan en el municipio de la Axarquía, que tienen rayada la simbología de estas tres grandes religiones monoteístas.

