El centro de acogida de Torrox atiende a 1.600 migrantes en dos años

La presión migratoria sobre las Islas Canarias y más recientemente las Baleares no cesa. El 2024 se cerró con un nuevo récord de llegada de ... personas desde el continente africano al archipiélago español situado en el océano Atlántico, con cerca de 44.000 de los más de 60.000 que entraron de manera irregular en nuestro país. Una parte de este flujo se viene repartiendo por buena parte de la geografía española, a través de dispositivos de emergencia en los que participan organizaciones como la Cruz Roja o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En la provincia el primer centro de acogida que se habilitó de manera extraordinaria fue el hotel Urban Beach de El Morche, en Torrox-Costa, en octubre de 2023. A punto de cumplirse dos años, por estas instalaciones hoteleras de cuatro estrellas, reconvertidas desde entonces en espacio de acogida y atención de los migrantes, han pasado ya alrededor de 1.600 personas, según el balance de la Cruz Roja. En los primeros meses la mayoría de ellos eran de Senegal, pero en los últimos meses son ya mayoría los varones procedentes de países en guerra como Mali y Somalia.

Esta circunstancia hace que estas personas puedan ser solicitantantes del llamado asilo político, para tener la condición de refugiados, lo que les da acceso con más rapidez a la documentación para poder trabajar legalmente en España. Los subsaharianos de otros países que no consiguen esta condición tienen que demostrar que llevan al menos dos años en territorio español para obtener los papeles mediante el procedimiento denominado de arraigo. En su práctica totalidad estos migrantes acogidos en Torrox son varones jóvenes.

La entidad les da clases de español, de la idiosincrasia cultural de nuestro país y de capacitación para trabajar

La Cruz Roja presta servicio de atención social a los migrantes en el hotel torroxeño, proporcionándoles clases de español, de la idiosincrasia cultural de nuestro país y de capacitación para poder trabajar en nuestro país, según ha explicado el coordinador provincial de la ONG en Málaga, Samuel Linares. «Tenemos mucha demanda de empresas hortofrutícolas de la zona para las campañas de recogida de frutas y hortalizas», ha apuntado en declaraciones a la Cadena Ser en la Axarquía.

Así, de las 362 personas que actualmente hay en el hotel más de 160 han conseguido un puesto de trabajo «en condiciones dignas», ha apostillado Linares. Los migrantes que están en situación irregular y que no pueden ser devueltos a sus países de origen, ya que no hay convenios de extradición, tienen que permanecer dos años trabajando de manera irregular, en la economía sumergida, según ha lamentado el coordinador provincial de Cruz Roja.

«Ningún incidente»

A pesar de las quejas y las críticas que se vienen formulando desde el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento torroxeño, con mayoría absoluta, el dispositivo de acogida de estos migrantes se ha saldado, hasta ahora, «sin ningún tipo de incidente». «Estas personas no tienen ningún otro proyecto que intentar trabajar aquí de forma legal, buscarse la vida, para ayudar a sus seres queres queridos y familiares, porque han abandonado sus hogares y se han metido en un peligroso viaje en un cayuco de más de dos mil kilómetros», ha argumentado Linares.

El dispositivo de acogida de estos migrantes subsaharianos en el hotel Urban Beach de El Morche, en Torrox-Costa, va a permanecer activo, al menos, durante seis meses más, según el coordinador provincial de Cruz Roja. «Es el periodo por el que nos van prorrogando el programa desde el Gobierno central», ha considerado Linares.

Los migrantes tienen libertad de movimiento, aunque con una orden de expulsión al haber entrado irregularmente

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es el encargado del traslado y de asignar a las ONG que se hacen cargo de los migrantes que llegan en cayuco a Canarias o a Baleares, de su traslado a la península y alojamiento provisional en Málaga. Todos los migrantes derivados a Málaga tienen plena libertad de movimiento, aunque con una orden de expulsión al haber entrado de manera irregular en España. Obviamente, no todos van a ser expulsados inmediatamente, sino que dependerá de cada caso y, sobre todo, de si hay convenios de extradición con sus países de origen.

De hecho, tienen la opción de pedir la protección internacional, el derecho de acogida o asilo en España, lo que, en caso de que se les conceda, paralizaría la orden de expulsión. Los ministerios de Interior y de Migraciones son los encargados de evaluar estas solicitudes de asilo internacional. En caso de que lo pidan, salen de los centros de la Cruz Roja y pasan a ser atendidos por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Si transcurridos dos años en territorio español los migrantes irregulares no han sido expulsados ni se les ha concedido la protección internacional por asilo, pueden solicitar la residencia por arraigo, demostrando que llevan este tiempo en nuestro país. Se estima que en España hay más de medio millón de migrantes en situación irregular, un colectivo que el Gobierno de Pedro Sánchez plantea regularizar.