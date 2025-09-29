Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Migrantes alojados en el hotel Urban Beach de Torrox-Costa. E. CABEZAS

Torrox pide al Gobierno que priorice «zonas menos tensionadas» para alojar a los migrantes

El gobierno del PP en el Ayuntamiento aprueba una moción en la que solicita al Ejecutivo «reorientar la política de acogida, garantizando una distribución territorial equilibrada y evitando la concentración en municipios turísticos»

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:40

La acogida de migrantes en el hotel Urban Beach de Torrox-Costa, en El Morche, se inició en octubre de 2023 y, desde entonces, ... ha venido provocando quejas de miembros del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, con mayoría absoluta. A principios de este mes el alcalde, Óscar Medina (PP), volvió a reprochar esta decisión al Ejecutivo central de Pedro Sánchez, al considerar que «el único pero que le pongo al verano es la postura del Gobierno de tener un centro de migrantes en un hotel de cuatro estrellas». El regidor criticó al Ejecutivo central que no impulse una segunda entrada al municipio desde la A-7 y mantenga el dispositivo de acogida en El Morche, cuyo coste cifra en 30 millones desde octubre de 2023.

