El alcalde de Torrox: «El único pero que le pongo al verano es la postura del Gobierno de tener un centro de migrantes en un hotel de cuatro estrellas»

No es la primera vez que el dispositivo de acogida de migrantes en el hotel Urban Beach de El Morche, en Torrox-Costa, de cuatro estrellas de categoría ... , desata las críticas de los miembros del equipo de gobierno del PP, con mayoría absoluta, en el Ayuntamiento torroxeño. El alcalde, Óscar Medina, se ha vuelto a mostrar muy crítico este martes con el Gobierno central por este asunto.

«El único pero que le pongo al verano, que ha sido muy bueno para nuestro municipio, es la postura del Gobierno de España de tener este centro de acogida en un hotel de cuatro estrellas», ha asegurado el regidor, en el cargo desde 2015, en una rueda de prensa en la que ha presentado la programación para el próximo Día del Turista.

«Es muy triste, estamos pidiendo un segundo acceso a la autovía por Güi, porque Torrox es el único municipio de más de 20.000 habitantes de España que solamente tiene un acceso a la autovía A-7, y los costes que hemos estado indagando, le cuestan al Gobierno de España 1,5 millones al mes mantener a esos 300 ó 400 migrantes en un hotel de cuatro estrellas», ha asegurado el alcalde de Torrox.

«Con ese dinero, 30 millones de euros, ya hubiéramos tenido construida la salida de la autovía en El Morche» Óscar Medina Alcalde de Torrox

El regidor torroxeño ha cifrado el coste total del dispositivo, iniciado en octubre de 2023, hasta el momento, en más de 30 millones de euros. «Con ese dinero ya hubiéramos tenido construida la salida de la autovía en El Morche», ha apostillado. «Con este pero que le pongo al Gobierno de España, ha sido un gran verano y Torrox está de moda», ha añadido. En marzo de 2024 Medina manifestó, sobre los migrantes acogidos en el municipio: «En la España vaciada hay hoteles y El Morche no es el mejor sitio». El alcalde dijo entonces que vía «mal» que el empresario del establecimiento prefiera «pactar con Pedro Sánchez y los migrantes que apostar por el turismo».

Por su parte, fuentes del Gobierno central en Málaga han considerado a SUR que el alcalde de Torrox «sigue la estela xenófoba de uno de sus concejales en 2023 con argumentos retorcidos, falsos y claramente racistas». «No es la primera vez que lo hace. También alimentó el bulo de que el Gobierno construiría una desaladora en Marruecos. »Además tiene en su triste haber vanagloriarse de que se hable de Torrox a nivel nacional gracias a un asesinato machista en 2018. Sus declaraciones de ahora y de antes se califican por sí solas«, han apostillado.

Gala del Día del Turista

Por otro lado, el Ayuntamiento de Torrox celebra el Día del Turista 2025 con una gala en la que premiará la labor de diversos establecimientos hosteleros, y que se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre a partir de las 21.00 horas en el Balcón Mirador del Faro de Torrox. La cita contará con Edurne como estrella invitada y se cerrará con un gran castillo de fuegos artificiales, según ha desvelado el alcalde de Torrox.

El primer edil ha aprovechado la presentación de este evento para «dar la enhorabuena a todos los restaurantes, tiendas, comercios, emprendedores y autónomos porque para mí ellos son los verdaderos ganadores del Día del Turista». Además, el regidor torroxeño ha hecho balance de «un gran verano, en el que Torrox ha estado de moda». Han formado parte de esta rueda de prensa también la primera teniente de alcalde, Paula Moreno y la concejala de Playas, Vanessa López, ambas del PP.

La gala comenzará con una actuación del grupo The New Crew, que dará paso a la entrega de los premios del Día del Turista. En la décima edición de estos premios serán galardonados el restaurador Miguel Bueno González, propietario del conocido Restaurante El Chicle, como Turista del Año, y cinco establecimientos y empresas de restauración: Bebidas Núñez, Bar Chevrolet, Bar Rincón de Federico, Chiringuito Rincón de Pepe y Hielos Glaciar. Tras la entrega, el evento continuará con un concierto de Edurne en el Balcón Mirador y el lanzamiento de un castillo de fuegos artificiales desde el espigón de la playa de Ferrara.

Las actividades comenzará a las 9.00 horas, con una visita guiada por el casco histórico para 30 personas

Las actividades del Día del Turista se extenderán durante toda la jornada, comenzando a las 9.00 horas, con una visita guiada por el casco histórico para 30 personas. Las inscripciones se realizan de manera presencial en la Oficina de Turismo Central, y telemática a través del correo turismo@torrox.es y el teléfono 952 530 225. A las 9.30 horas se realizará una sesión de 'snorkel' en la zona del 'barco del arroz', una actividad que tendrá un cupo de 30 personas, y cuyas inscripciones se pueden realizar contactando por correo en deportes@torrox.es o a través del teléfono 952 539 927.

La programación continuará con un taller familiar de escritura jeroglífica, de 11.00 a 13.00 horas en el centro de interpretación de El Faro. Hay 25 plazas disponibles para una actividad en la que pueden participar menores, siempre que estén acompañados por adultos. A las 19.30 horas está prevista una visita guiada al conjunto arqueológico El Faro con 30 plazas. Para estas dos actividades, será necesaria la inscripción previa de forma presencial en el centro de interpretación del Faro o en el teléfono 952 538 525 durante el horario de apertura, o enviando un correo a cifaro@torrox.es, con el nombre de los participantes y un teléfono de contacto.