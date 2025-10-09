Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de varios de los participantes en las pruebas disputadas este jueves en Nerja.

Imagen de varios de los participantes en las pruebas disputadas este jueves en Nerja. E. CABEZAS

Los camareros más rápidos se enfrentan en Nerja

Cerca de 40 profesionales de la hostelería participan en la tercera edición de una prueba en la que han tenido que recorrer 500 metros con una bandeja con vasos y copas llenos de agua

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Jueves, 9 de octubre 2025, 15:49

Por tercer año consecutivo el corazón turístico de Nerja ha sido escenario este jueves de una original carrera de camareros, con motivo del inicio de la Feria de Octubre ... , que se prolongará hasta el próximo lunes. Cerca de 40 profesionales de la hostelería local se han enfrentado en una prueba en la que tenían que conseguir recorrer unos 500 metros de distancia por el centro histórico nerjeño en el menor tiempo posible, eso sí, con una bandeja con varias copas y vasos llenos de agua.

