Los camareros más rápidos se enfrentan en Nerja

Por tercer año consecutivo el corazón turístico de Nerja ha sido escenario este jueves de una original carrera de camareros, con motivo del inicio de la Feria de Octubre ... , que se prolongará hasta el próximo lunes. Cerca de 40 profesionales de la hostelería local se han enfrentado en una prueba en la que tenían que conseguir recorrer unos 500 metros de distancia por el centro histórico nerjeño en el menor tiempo posible, eso sí, con una bandeja con varias copas y vasos llenos de agua.

A diferencia de las dos ediciones anteriores, este año no ganaba el que llegara con más líquido a la línea de meta, sino el que lo hiciera en el menor tiempo posible con, al menos, mil de los 1.500 mililitros de agua con los que salían desde el Balcón de Europa. En un ambiente festivo, con charanga incluida, centenares de personas han disfrutado, en una jornada cálida y soleada, de un espectáculo en el que los profesionales de la hostelería, en su práctica totalidad hombres, pues únicamente había tres participantes femeninas, han demostrado su habilidad con la bandeja.

El vencedor ha sido Carlos Ramos, del hotel Balcón de Europa, con un tiempo de tres minutos y un segundo

Tras las diferentes rondas, el vencedor ha sido Carlos Ramos, del hotel Balcón de Europa, con un tiempo de tres minutos y un segundo. Se ha llevado un trofeo, 700 euros en metálico, una botella de vino tinto de cinco litros y una caja de cerveza Cruzcampo. El ganador se ha mostrado «muy contento» al término de la prueba, que ha reconocido que ha sido «dura por el calor y los nervios».

En segunda posición ha quedado Francisco Ruiz, del restaurante Playa&Sol de Burriana, con un tiempo de 3.10. Se ha llevado 500 euros y varias bebidas alcohólicas. El tercer escalón del podio lo ha ocupado Miguel Cano, de la Cafetería Plaza, que se hecho con un premio de 400 euros y el lote de las bebidas. En cuarta posición se ha clasificado Miguel Martín, del restaurante Playa&Sol, con un tiempo de 3.11.

Tres imágenes de la Carrera de Camareros disputada este jueves en Nerja. E. CABEZAS

El quinto puesto ha sido para Alexis Gastón, del mismo establecimiento hostelero. Sexto ha sido Alay Dansoko, de Cafetería Kronok. En séptimo lugar ha entrado Juan Linares, de la Cafetería Plaza, y el octavo puesto ha sido para el sevillano Pedro Gálvez. Estos finalistas se han llevado premios de cien y 50 euros en metálico, además de las bebidas.

Por su parte, en la modalidad de relevos los vencedores han sido Alexis Gastón y Miguel Martín, del restaurante Playa&Sol, que se han hecho con un premio de 300 euros en metálico. Ésta ha sido otra de las novedades en esta tercera edición de la Carrera de Camareros, organizada por firmas de hostelería locales, con la colaboración del Ayuntamiento nerjeño. En esta modalidad los camareros tenían que completar el recorrido por parejas, una vez cada uno, intercambiando en la mitad del trazado el contenido de agua de las bandejas.