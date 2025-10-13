El Ayuntamiento de Vélez-Málaga se desvincula de la parcela donde está el pozo en el que murió un vecino

La muerte del veleño David Ruiz Hierrezuelo, el vecino de 51 años que falleció tras caerse en un pozo sin sellar, conmocionó a principios del ... pasado mes de septiembre a la capital de la Axarquía. La familia y los vecinos denunciaron que su pérdida «se podría haber evitado» si la perforación en desuso desde hacía varias décadas, una antigua noria, «hubiera estado correctamente delimitada, vallada y cerrada», como se ha hecho tras su pérdida.

A la espera de que se concrete si los familiares interponen o no finalmente una demanda en los juzgados, el asunto fue objeto de debate en el último pleno municipal, en el que se aprobó por unanimidad una moción para pedir a la Junta de Andalucía que se vigilen los pozos sin sellar. El pleno reclamó también a la Administración regional, a propuesta de Andalucía por Sí, que controle las perforaciones que hay en el municipio y el alcalde, Jesús Lupiáñez (PP), aseguró que tomaron medidas «desde el primer momento» que ocurrieron los hechos.

En las horas posteriores al hallazgo del cadáver se procedió a perimetrar la zona con un cordón policial y se han colocado unas vallas de metal y plástico con hierros alrededor del brocal del pozo. Desde que saltó la noticia, adelantada por este periódico el pasado 2 de septiembre, vecinos de Velez-Málaga han criticado a través de las redes sociales que el pozo donde fue localizado el cadáver estaba «sin señalizar, destapado y sin ningún aviso». «El colmo de la dejadez, de la indiferencia y de la negligencia es que aún sigue igual», apostillaron en uno de los primeros mensajes críticos.

El Consistorio dijo que estaba revisando el expediente, porque se le había exigido al dueño que actuara

Los familiares del fallecido han mostrado a este periódico su «indignación» por el estado en el que estaba el pozo, sin medidas de seguridad. El pozo está situado en una finca privada. El Ayuntamiento veleño, gobernado por el bipartito de PP y GIPMTM, aseguró cuando ocurrieron los hechos que estaba revisando el expediente, porque se le había exigido ya al dueño que actuara en varias ocasiones.

El portavoz de Andalucía por Sí, José Pino, preguntó por escrito al gobierno sobre la vinculación del Ayuntamiento con la parcela, ya que ésta, a pesar de ser privada, se usa como zona de estacionamientos libres y es limpiada con frecuencia para ello. En una respuesta por escrito al concejal andalucista, notificada el pasado 25 de septiembre, a la que ha tenido acceso SUR, el Consistorio se desvincula de los terrenos manifestando que «no existe acuerdo contractual de uso de esta parcela».

Parcelas privadas

La respuesta ha indignado al líder de la oposición municipal. «El Ayuntamiento, según Lupiáñez, no tiene ningún acuerdo para utilizar la parcela, pero a pesar de eso lo ha hecho, la ha limpiado, y la ha utilizado de aparcamiento. Que forma de incumplir la ley. ¿Se merecen el resto de parcelas privadas que las limpien también el ayuntamiento y gratis? Le exigimos a Lupiáñez que se haga una investigación urgente sobre lo que ocurrió aquí y que no se quede en la nada, con la callada como respuesta, da la cara como un alcalde de verdad hace», ha expresado Pino a través de las redes sociales.

A pesar de que el punto fue aprobado por unanimidad en el último pleno, no estuvo exento de polémica y de un agrio debate entre el equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, y los grupos de la oposición, de Andalucía por Sí, PSOE, Vox y el edil no adscrito, Elías García. El portavoz andalucista, José Pino, como proponente de la moción, reprochó al gobierno local que el Seprona de la Guardia Civil «había advertido al Ayuntamiento sobre la existencia del pozo mucho antes». «Ahí quedó la información y nadie hizo nada», se lamentó el edil veleño, al tiempo que pidió que se abra «una investigación urgente para que se sepa la verdad».

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga dijo en la sesión que «desde el primer momento que tuvo conocimiento de la existencia del pozo» se tomaron «medidas preventivas», respetando siempre la investigación judicial sobre el terreno. «Una vez que se ha podido, se ha sellado completamente el agujero», apostilló el regidor veleño.

La firma veleña Carburantes Clavero se desvinculó de los terrenos, que vendieron a una constructora en 2005

Por su parte, la empresa veleña Carburantes Clavero se desvinculó de la propiedad de los terrenos en un comunicado difundido en sus redes sociales. «En primer lugar, lamentamos profundamente el trágico fallecimiento de nuestro vecino veleño David Ruiz Hierrezuelo, tras caer en un pozo que no se encontraba debidamente sellado. Nos unimos al dolor de su familia y allegados en estos momentos tan difíciles», han asegurado.

«Por otra parte, deseamos aclarar que, contrariamente a lo que se ha difundido a través de diversos medios de comunicación y redes sociales, los terrenos donde ocurrió el accidente no pertenecen a nuestra empresa. Se vendieron a una constructora malagueña en el 2005 y, actualmente, pertenecen a un banco», han explicado en el mencionado comunicado. Desde Carburantes Clavero han reiterado su «respeto por la verdad y nuestra disposición a colaborar con las autoridades para que se esclarezcan plenamente las circunstancias de este lamentable suceso».