Imagen del pozo, ya vallado, por el que cayó David Ruiz Hierrezuelo el pasado agosto. E. CABEZAS

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga se desvincula de la parcela donde está el pozo en el que murió un vecino

El bipartito niega que exista «un acuerdo contractual de uso» de los terrenos privados, a pesar de limpiarse y usarse como bolsa de aparcamiento libre

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 13 de octubre 2025, 23:42

Comenta

La muerte del veleño David Ruiz Hierrezuelo, el vecino de 51 años que falleció tras caerse en un pozo sin sellar, conmocionó a principios del ... pasado mes de septiembre a la capital de la Axarquía. La familia y los vecinos denunciaron que su pérdida «se podría haber evitado» si la perforación en desuso desde hacía varias décadas, una antigua noria, «hubiera estado correctamente delimitada, vallada y cerrada», como se ha hecho tras su pérdida.

