Andalucía por Sí recoge más de dos mil firmas en contra de la nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga

La aprobación inicial de una nueva tasa de basuras en Vélez-Málaga por parte del equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el ... Ayuntamiento de la capital de la Axarquía, en cumplimiento de las normativas europeas y estatales, sigue generando una gran polémica en la capital de la Axarquía, a pesar de que el tributo no se empezará a pagar hasta el próximo 1 de enero.

Los grupos de la oposición, de Andalucía por Sí, Vox, PSOE y el edil no adscrito, Elías García, votaron en contra de la medida en la sesión plenaria celebrada a finales del pasado mes de marzo. Todos los portavoces argumentaron que la tasa no se cobra en Vélez-Málaga desde hace más de 20 años por un «acuerdo político», por el que se incluyó en el recibo del IBI, con una subida del tipo impositivo, por lo que reclaman que el Consistorio rebaje este otro impuesto para compensarlo y que no se produzca «una doble imposición».

Las tres formaciones políticas de la oposición han presentado alegaciones contra la «injusta» tasa de basura aprobada por el bipartito veleño, tal y como ya publicó SUR. Además, el principal partido de la oposición, Andalucía por Sí, ha iniciado una campaña de recogida de firmas para forzar al equipo de gobierno bipartito a convocar una consulta vecinal y ciudadana sobre la puesta en marcha del nuevo tributo. De momento, ya superan las dos mil adhesiones y el objetivo es alcanzar las 6.300, para forzar esta consulta, tal y como establece el reglamento municipal de participación.

«Lo hace sin bajar el IBI, impuesto que ha querido bajar durante ocho años pero ahora ya no le interesa bajarlo» José Pino Portavoz de Andalucía por Sí en la oposición

El portavoz de Andalucía por Sí, José Pino, ha recordado que siguen recorriendo el extenso término municipal para recabar las firmas, al tiempo que continúan con la campaña para instalar banderas en los balcones de las viviendas en las que puede leerse 'No a la tasa de basura', escrito en letras blancas sobre una tela negra. En la pasada legislatura la formación andalucista ya recogió firmas en contra del reglamento de funcionamiento de los plenos, por recortar «nuestra labor de fiscalización y control» del gobierno local.

También se sumaron a la campaña 'Vélez se muere', con banderas en el centro histórico para denunciar el abandono de esta zona de la capital de la Axarquía. Pino ha anunciado que ya han presentado las alegaciones al expediente para la aprobación inicial de la ordenanza de residuos que implanta la nueva tasa de basuras. Entre los argumentos para rechazarla de la formación andalucista está también que se produce «una doble imposición, al estar contemplada en el IBI». El edil andalucista prosigue con su campaña de recogida de firmas en contra de esta medida.

«Medidas alternativas»

Así, la pasada semana estuvo con vecinos de Almayate. «Además lo hace sin bajar el IBI, impuesto que ha querido bajar durante ocho años pero ahora ya no le interesa bajarlo al PP, y le está echando la culpa a Pedro Sánchez, lo mismo los coches de lujo de Lupiáñez y Atencia también tiene la culpa el presidente del Gobierno de España», ha expresado Pino a través de sus redes sociales.

Tras un tenso enfrentamiento con el edil de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), en el último pleno, a cuenta de las subidas de sueldos y el 'renting' de dos coches para el alcalde y el primer teniente de Alcalde, el edil andalucista ha dicho que «si el PP me quita el sueldo, que sepan que me muero de hambre antes de abandonar a los vecinos de Vélez-Málaga, que sepa el señor Gutiérrez que no voy a volver a mi trabajo y no va a tener el campo libre para hacer lo que quiera con este chiringuito que han montado».

«Vamos a rebajar el tipo de IBI del 0,64 al 0,6, siempre y cuando nos lo permita el Ministerio de Hacienda» Manuel Gutiérrez Concejal de Hacienda

Por su parte, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), se ha comprometido a buscar «medidas alternativas» para rebajar la presión fiscal a los vecinos. Sin embargo, ha justificado la nueva tasa por «la imposición del Gobierno de Pedro Sánchez» y porque si no se aplica Vélez-Málaga «podríamos perder la opción de conseguir nuevos fondos europeos». Además el Ayuntamiento está inmerso en un plan de ajuste tras abonar 13 millones de euros en facturas pendientes con los proveedores el pasado octubre.

Así, en el último pleno, celebrado el pasado jueves, el concejal de Hacienda, Manuel Gutiérrez (PP), anunció que están trabajando en una rebaja del tipo impositivo del IBI para compensar la entrada en vigor de la tasa de basuras a partir del próximo 1 de enero de 2026. Concretamente, el edil veleño ha desvelado que están planteando una reducción del 0,64 al 0,6, «pero siempre y cuando nos lo permita el Ministerio de Hacienda», ha justificado Gutiérrez, ya que el Consistorio está inmerso en un plan de ajuste por el pago de 13 millones de euros en facturas pendientes con los proveedores desde el pasado octubre.