Susana Díaz asegura que el consejero de Salud debe marcharse por la listeriosis y Juan Marín considera que está fuera de lugar La líder de los socialistas andaluces sostiene que el Gobierno andaluz no ha sido transparente mientras que el vicepresidente defiende la gestión de la crisis JOSÉ LUIS PIEDRA Sevilla Lunes, 9 septiembre 2019, 16:31

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha pedido la marcha del consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, por su gestión del brote listeriosis y ha censurado también al presidente andaluz, Juanma Moreno, al haber estado «escondido» durante esta crisis y no haber comparecido en el Parlamento andaluz para dar explicaciones e informar de la misma.

Esta petición ha tenido la réplica inmediata del Gobierno andaluz en al figura de su vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que ha considerado que esta petición estña «completamente fuera de lugar».

La líder de los socialistas andaluces ha asegurado que el Gobierno andaluz ha realizado «una gestión nefasta y ha faltado a la verdad, no ha sido transparente y no ha cogido el toro por los cuernos en esta crisis«. En una entrevista en Canal Su,r Susana Díaz ha señalado que el ejecutivo se ha equivocado en estas gestión sanitaria y no ha contado la verdad desde el minuto uno.

Así se ha pronunciado Marín en una entrevista

Por su parte, Juan Marín rechaza estas críticas de los los socialistas y que pidan la dimisión del consejero porque «habría que analizar otras crisis sanitarias que ha habido en esta comunidad autónoma, y nadie del PSOE-A ha dimitido». En una entrevista en RNE, el número dos del ejecutivo andaluz defendió la gestión realizada en esta crisis ya que «se conoce perfectamente su origen y se están controlado los productos y, afortunadamente, se atiende de forma inmediata a todas las personas que evolucionan con la bacteria«.

«Entiendo que la posición del PSOE-A es muy difícil tras estar 37 años al frente del Gobierno andaluz, pero ha habido muchas crisis y la presidenta en su momento no ha comparecido», ha subrayado.

La dirigente socialista ha profundizado en sus críticas a la gestión de la listeria y se preguntó cuándo va a ir Juanma Moreno al Parlamento y qué es lo que le hubieran reprochado desde el PP-A si esta alerta sanitaria se hubiera decretado cuando era presidenta de la Junta, al mismo tiempo que defendió el papel jugado por partido en la oposición en esta crisis.

«La gestión del Gobierno en esta crisis ha generado más incertidumbre, desconfianza y alarma social de la que hubiera habido si desde un primer momento hubiese dicho la verdad», ha apostillado.

En este sentido, ha resaltado que el PSOE-A ha actuado de manera responsable pidiendo explicaciones, transparencia e información al Gobierno aunque el presidente ha estado ausente y cuando salió, «lo hizo tarde y mal«, ha precisado.

A su juicio, «la actuación del consejero de Salud ha ido cambiando la versión desde el primer día y está, por tanto, deslegitimado pero y se tiene que marchar por su actuación y lo siguen manteniendo como un cordón de seguridad para no llegar al presidente«. Díaz ha remarcado que »es evidente que los ciudadanos ya no confían en lo que dice el consejero».

La secretaria general del PSOE-A ha denunciado además que el Gobierno andaluz no informara a la ministra de Sanidad sobre la nueva alerta sanitaria que se decretó el viernes tras detectarse carne mechada contaminada fabricada en una empresa de Paterna de Rivera (Cádiz), sino que ésta se tuvo que enterar por los medios de comunicación.

En su opinión, «el Gobierno tiene que responder a varias preguntas, como por qué no se decretó la alerta sanitaria desde el primer día que tuvo conocimiento de que había productos contaminados por listeriosis o por qué salió en defensa de la empresa sevillana Magrudis y un mes después se carga contra ella».

Susana Díaz defendió a todos los profesionales sanitarios por su labor en esta crisis ya que «han estado a la altura y por encima de los políticos en su gestión», ha aseverado. Por último, ha manifestado que el Ayuntamiento de Sevilla ha sido mucho más leal con la Junta de Andalucía de lo que ha sido el Gobierno andaluz con el Ministerio de Sanidad.