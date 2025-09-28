Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?

Este año el Día de la Hispanidad cae en domingo, por lo que cada comunidad decide si pasa el día libre al lunes

Ester Requena

Ester Requena

Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:57

Llega octubre y con él uno de los festivos nacionales marcado en rojo en el calendario nacional: el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. ... Pero en este 2025 el festivo cae en domingo. Así que muchos se preguntan qué pasará con él: si se descansa ese mismo día o si se pasa al lunes, como ocurre con otros festivos. En este caso es competencia de cada comunidad autónoma decidir sobre este tipo de situaciones.

