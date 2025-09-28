¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
Este año el Día de la Hispanidad cae en domingo, por lo que cada comunidad decide si pasa el día libre al lunes
Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:57
Llega octubre y con él uno de los festivos nacionales marcado en rojo en el calendario nacional: el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. ... Pero en este 2025 el festivo cae en domingo. Así que muchos se preguntan qué pasará con él: si se descansa ese mismo día o si se pasa al lunes, como ocurre con otros festivos. En este caso es competencia de cada comunidad autónoma decidir sobre este tipo de situaciones.
Este año han sido cinco comunidades las que 'mueven' el día de fiesta del 12 al 13 de octubre. Y una de ellas es Andalucía, donde al cambiarse al lunes habrá puente en las ocho provincias, ya que se suma al descanso del fin de semana. No es la única en donde se realiza este cambio, ya que Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura harán lo mismo.
Una vez pasado el puente de la Hispanidad o del Pilar, aún quedarán algunos festivos por disfrutar este año, uno de ellos -el 8 de diciembre- también dará forma a un puente. Estos son los festivos que restarían en este 2025 en Andalucía (aparte de los festivos locales de cada municipio que se pueden consultar en la próxima tabla):
- 1 de noviembre (sábado).
- 6 de diciembre (sábado).
- 8 de diciembre (lunes). Con lo que habría puente.
- 25 de diciembre (jueves).
Más puentes en 2026
Más generoso en cuanto a puentes vendrá el próximo año. 2026 ofrecerá al menos cuatro fines de semana 'largos' en nuestro país por unirse el viernes y/o el lunes festivo al sábado y domingo. Aunque el Boletín Oficial del Estado (BOE) debe publicar los días festivos comunes en España el próximo año, como mínimo habrá estos fines de semana largos:
- El 1 de mayo, Día del Trabajo, que cae en viernes.
- El 12 de octubre, Fiesta Nacional, que cae en lunes.
- El 25 de diciembre, día de Navidad, que cae en viernes.
- El Viernes Santo, que en 2026 será el 3 de abril.
