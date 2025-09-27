Calendario laboral 2026: ¿qué puentes y fines de semana largos habrá?
El próximo año contará con 14 festivos, de los que dos son fijados por cada ayuntamiento
Málaga
Sábado, 27 de septiembre 2025, 16:30
Los más previsores ya pueden ir haciendo sus cálculos. El calendario laboral de 2026 ya ha sido aprobado por los gobiernos autonómicos (salvo los del ... Principado de Asturias y la Ciudad Autónoma de Melilla) y ofrecerá al menos cuatro fines de semana 'largos' en nuestro país por unirse el viernes y/o el lunes festivo al sábado y domingo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) debe publicar los días festivos comunes en España el próximo año, que como mínimo son los siguientes:
- El 1 de mayo, Día del Trabajo, que cae en viernes.
- El 12 de octubre, Fiesta Nacional, que cae en lunes.
- El 25 de diciembre, día de Navidad, que cae en viernes.
- El Viernes Santo, que en 2026 será el 3 de abril.
En total, el año 2026 contará con 14 festivos, de los que dos son fijados por cada ayuntamiento. De los 12 restantes, nueve son obligatorios para todas las comunidades autónomas, y entre ellos figuran:
- Año Nuevo (1 de enero).
- Jueves y Viernes Santo.
- Día del Trabajo (1 de mayo).
- Asunción de la Virgen (15 de agosto).
- Fiesta Nacional (12 de octubre).
- Todos los Santos (1 de noviembre).
- Día de la Constitución (6 de diciembre).
- Inmaculada Concepción (8 de diciembre).
- Navidad (25 de diciembre).
Además, existen festivos opcionales, como el Día de Reyes (6 de enero), Jueves Santo (2 de abril) o la elección entre San José (19 de marzo) o Santiago Apóstol (25 de julio), que cada comunidad puede adoptar según su criterio. Además, cada región tiene también sus festividades propias, y en el caso de Andalucía, se celebra el día de la Comunidad el 28 de febrero.
Festivos en Andalucía en 2026
- 1 de enero, Año Nuevo.
- 6 de enero, Epifanía del Señor.
- 28 de febrero. Día de Andalucía (cae en sábado).
- 2 de abril, Jueves Santo.
- 3 de abril, Viernes Santo.
- 1 de mayo, Día del Trabajo.
- 15 de agosto, Asunción de la Virgen (cae en sábado).
- 12 de octubre, Fiesta Nacional, Día de la Hispanidad.
- 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, que al ser domingo se traslada al 2 de noviembre, lunes.
- 6 de diciembre, Día de la Constitución, que al caer en domingo se traslada al 7 de diciembre.
- 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción.
- 25 de diciembre, Navidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.