El presidente de la Junta descarta la quita de la deuda: «Por 140 millones no voy a perder la dignidad de esta tierra»

l debate en torno a la iniciativa del Gobierno de aprobar una quita en la deuda de las autonomías con el Estado ya ocupa el ... centro de la agenda política en Andalucía y este jueves, en la segunda jornada del pleno, volvió a centrar buena parte de los debates. Tanto el PP como el PSOE-A presentaron sendas proposiciones no de ley sobre esta cuestión y la financiación autonómica (aprobada la primera y rechazada la segunda), que también estuvo presente en la sesión de control al presidente.

Moreno subrayó que en su texto, el propio PSOE reconoce que Andalucía no se beneficiaría de los 18.000 millones de euros con que se reduciría su deuda pública si se aceptara la condonación propuesta por el Gobierno, sino solamente de los 140 millones de euros anuales correspondiente a los intereses, cantidad que además tampoco podría destinarse a mejorar los servicios públicos, sino a reducir más deuda. «Por 140 millones de euros en un presupuesto de 50.000 millones no voy a perder la dignidad de esta tierra», dijo el presidente de la Junta.

Para el presidente de la Junta, el verdadero debate que tiene que abordarse es el de la financiación autonómica, ya que Andalucía es claramente perjudicada del actual modelo.

Según la portavoz socialista, María Márquez, ambos asuntos son compatibles, mientras que Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, aseguró que se trata de un debate que la Junta ya ha perdido.