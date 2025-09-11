Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Moreno exhibe los conciertos sanitarios firmados en su día por María Jesús Montero. Rocío Ruz / Europa Press
Política andaluza

Juanma Moreno contraataca con la hemeroteca

El presidente recuerda los conciertos firmados por María Jesús Montero en su época de consejera para responder a las acusaciones de privatizar la sanidad

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:34

El nuevo acuerdo marco elaborado por la Junta de Andalucía para concertar prestaciones sanitarias ha centrado buena parte de las críticas con que la oposición ... inauguró el nuevo curso político y el presidente, Juanma Moreno, ha optado por la estrategia de recurrir a la hemeroteca para responder al ataque.

