Juanma Moreno contraataca con la hemeroteca

El nuevo acuerdo marco elaborado por la Junta de Andalucía para concertar prestaciones sanitarias ha centrado buena parte de las críticas con que la oposición ... inauguró el nuevo curso político y el presidente, Juanma Moreno, ha optado por la estrategia de recurrir a la hemeroteca para responder al ataque.

Este jueves tuvo lugar la primera sesión de control del flamante curso parlamentario y la mayor de las preguntas dirigidas al presidente estuvieron centradas en ese acuerdo, que prevé destinar 533 millones de euros a procedimientos quirúrgicos que se realizarán en establecimientos privados con el objetivo de reducir las listas de espera, identificadas como uno de los talones de Aquiles de la gestión sanitaria de la Junta.

Para la oposición de izquierdas, se trata de un paso del Gobierno andaluz en la dirección de la privatización de la sanidad, una acusación a la que Moreno ha respondido con datos sobre la incidencia de los conciertos en el conjunto del presupuesto sanitario y, sobre todo, con el recurso de ir a la hemeroteca para recordar que lo que los socialistas identifican ahora como parte de un proceso normalizador formaba parte de la cotidianidad en la época en la que la actual líder del PSOE-A, María Jesús Montero, estaba al frente de la Consejería de Salud.

En concreto, el presidente aludió a ocho conciertos firmados por la actual vicepresidenta primera del Gobierno por más de 500 millones de euros entre 2009 y 2012, en la época de los gobiernos socialistas.

Carácter público

Recurriendo al diario de sesiones, Moreno recordó que algunos años después, en 2016, la entonces consejera argumentó que los conciertos no ponían en duda el carácter publico de la sanidad, justamente la acusación que ahora le lanzan desde las filas socialistas y del resto de las formaciones de izquierdas. El presidente recordó que en aquel momento, la ahora líder socialista defendía que «la actividad concertada está perfectamente regulada», que «los servicios que se prestan tienen un importante perfil social», que «la actividad de conciertos en el sistema sanitario público no resta calidad y no resta carácter público» y que «garantiza en todo momento los derechos consolidados del sistema sanitario público de Andalucía».

«Basta de mentiras y de faltar a la verdad», reclamó el presidente, que reprochó a los socialistas que defendieran el perfil social de los conciertos cuando gobernaban y que hablen de privatización cuando es el PP el que está al frente de la Junta.

En ese sentido, subrayó que durante la época de Montero el gasto sanitario por habitante era de 790 euros, media que actualmente asciende a 1.765 euros.«Éramos la última comunidad en gasto sanitario cuando asumimos el Gobierno y hoy superamos, por primera vez en la historia de Andalucía, la media nacional de lo que destinan las autonomías a sus sistemas sanitarios. Desde el primer día que llegamos al Gobierno, empezamos a crecer», señaló el presidente de la Junta.

Previamente, la portavoz del PSOE-A, María Márquez, lo había acusado de mentir «sin límites» en esta materia y de «cebar sin control a la sanidad privada mientras hay gente que no se pone el tratamiento de quimioterapia porque no hay sillas».

Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, preguntó por qué la sanidad privada si encuentra médicos para contratar mientras que desde la Junta se argumenta que hay falta de profesionales y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, acusó al Gobierno andaluz de impulsar una política consistente en destinar el dinero público a fortalecer la sanidad privada.