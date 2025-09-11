Juanma Moreno contraataca con la hemeroteca
El presidente recuerda los conciertos firmados por María Jesús Montero en su época de consejera para responder a las acusaciones de privatizar la sanidad
Sevilla
Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:34
El nuevo acuerdo marco elaborado por la Junta de Andalucía para concertar prestaciones sanitarias ha centrado buena parte de las críticas con que la oposición ... inauguró el nuevo curso político y el presidente, Juanma Moreno, ha optado por la estrategia de recurrir a la hemeroteca para responder al ataque.
Este jueves tuvo lugar la primera sesión de control del flamante curso parlamentario y la mayor de las preguntas dirigidas al presidente estuvieron centradas en ese acuerdo, que prevé destinar 533 millones de euros a procedimientos quirúrgicos que se realizarán en establecimientos privados con el objetivo de reducir las listas de espera, identificadas como uno de los talones de Aquiles de la gestión sanitaria de la Junta.
Para la oposición de izquierdas, se trata de un paso del Gobierno andaluz en la dirección de la privatización de la sanidad, una acusación a la que Moreno ha respondido con datos sobre la incidencia de los conciertos en el conjunto del presupuesto sanitario y, sobre todo, con el recurso de ir a la hemeroteca para recordar que lo que los socialistas identifican ahora como parte de un proceso normalizador formaba parte de la cotidianidad en la época en la que la actual líder del PSOE-A, María Jesús Montero, estaba al frente de la Consejería de Salud.
En concreto, el presidente aludió a ocho conciertos firmados por la actual vicepresidenta primera del Gobierno por más de 500 millones de euros entre 2009 y 2012, en la época de los gobiernos socialistas.
Carácter público
Recurriendo al diario de sesiones, Moreno recordó que algunos años después, en 2016, la entonces consejera argumentó que los conciertos no ponían en duda el carácter publico de la sanidad, justamente la acusación que ahora le lanzan desde las filas socialistas y del resto de las formaciones de izquierdas. El presidente recordó que en aquel momento, la ahora líder socialista defendía que «la actividad concertada está perfectamente regulada», que «los servicios que se prestan tienen un importante perfil social», que «la actividad de conciertos en el sistema sanitario público no resta calidad y no resta carácter público» y que «garantiza en todo momento los derechos consolidados del sistema sanitario público de Andalucía».
«Basta de mentiras y de faltar a la verdad», reclamó el presidente, que reprochó a los socialistas que defendieran el perfil social de los conciertos cuando gobernaban y que hablen de privatización cuando es el PP el que está al frente de la Junta.
En ese sentido, subrayó que durante la época de Montero el gasto sanitario por habitante era de 790 euros, media que actualmente asciende a 1.765 euros.«Éramos la última comunidad en gasto sanitario cuando asumimos el Gobierno y hoy superamos, por primera vez en la historia de Andalucía, la media nacional de lo que destinan las autonomías a sus sistemas sanitarios. Desde el primer día que llegamos al Gobierno, empezamos a crecer», señaló el presidente de la Junta.
Previamente, la portavoz del PSOE-A, María Márquez, lo había acusado de mentir «sin límites» en esta materia y de «cebar sin control a la sanidad privada mientras hay gente que no se pone el tratamiento de quimioterapia porque no hay sillas».
Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, preguntó por qué la sanidad privada si encuentra médicos para contratar mientras que desde la Junta se argumenta que hay falta de profesionales y José Ignacio García, de Adelante Andalucía, acusó al Gobierno andaluz de impulsar una política consistente en destinar el dinero público a fortalecer la sanidad privada.
El gasto sanitario ya supera la media nacional
Según los datos aportados por el presidente Andalucía ha superado por primera vez en su historia la media de España en gasto sanitario por habitante. Así lo refleja el informe 'Recursos Económicos del Sistema Nacional de Salud', publicado este mes de agosto por el Ministerio de Sanidad, en el que se desglosa el esfuerzo que las comunidades autónomas realizan en la sanidad pública y lo contextualiza con el que efectúa el resto de ellas. Así, en Andalucía se eleva el gasto en este ámbito hasta los 1.764 euros por cada habitante, mientras que la media nacional resultante se queda por debajo, en 1.757 euros. El informe refleja la progresión que viene dibujando Andalucía en esta materia desde 2018, cuando el gasto era apenas de 1.169 euros por habitante. Ello supone que, desde entonces, según el análisis del Ministerio de Sanidad, la Comunidad Autónoma ha aumentado un 51% su inversión en sanidad pública. Esto es, 594 euros más por habitante
