Polvo en suspensión y calor en Andalucía: tres provincias en aviso por máximas de hasta 40ºC

El calor sigue apretando en Andalucía en la recta final de este mes de agosto. De hecho, La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a ... activar este martes 26 de agosto avisos meteorológicos de nivel amarillo por altas temperaturas en tres provincias andaluzas donde se espera que el mercurio alcance máximas de hasta 40 grados: Córdoba, Granada y Jaén.

La previsión meteorológica destaca para este martes «temperaturas significativamente altas en el interior oriental». No descarta «tormentas aisladas» y señala además «polvo en suspensión, pudiendo producirse depósitos de barro». Por último, Meteorología también prevé en la comunidad andaluza «vientos flojos a moderados de dirección variable, tendiendo a componente este en el extremo oriental, a componente sur en el interior oriental y a componente oeste en el resto».

En cuanto a los avisos para la jornada, Aemet ha activado una alerta por altas temperaturas entre las 13,00 y las 21,00 horas, en la campiña cordobesa y zona de subbética donde las máximas pueden alcanzar los 39 grados. En Granada, la advertencia amarilla afectará a las comarcas de Guadix y Baza, donde se prevén temperaturas de hasta 38 grados.

En Jaén el aviso por altas temperaturas se activará, en la misma franja horaria, en Morena y Condado, el Valle del Guadalquivir y Cazorla y Segura. En estas zonas se esperan máximas de 39 grados aunque localmente pueden alcanzarse los 40 grados.

A lo lago de la semana, sin embargo, «habrá un tiempo estable, en general más fresco de lo normal, con alguna posibilidad de chubascos en las sierras del nordeste andaluz», según las declaraciones de ayer a Europa Press de Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Riesco también destacó que se «espera a su vez una pequeña bajada de temperaturas el jueves en prácticamente toda Andalucía, con valores entre 30 y 33 grados en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada». Por último, apuntó que este descenso de temperaturas durará un día, ya que, durante el fin de semana, los termómetros marcaran aproximadamente «34º el viernes, 36º el sábado y 38º el domingo».

Chubascos y tormentas

Por su parte, en la previsión para la Península se apuntan para la jornada de este martes «probables chubascos y tormentas fuertes en el Pirineo. Temperaturas significativamente elevadas en Mallorca, zonas de la meseta Sur y de Andalucía y en las depresiones del nordeste peninsular, donde se esperan ascensos notables. También serán notables los descensos en el alto Ebro y zonas de Galicia y del Cantábrico».

Según Aemet, «un frente atlántico poco activo dejará cielos nubosos o cubiertos con probables lluvias débiles y dispersas en el norte de Galicia y área cantábrica, mientras que en el resto de la Península y en Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes medias y altas en el Mediterráneo y nubosidad baja matinal en el Estrecho, Ampurdán y sureste peninsular». Por la tarde, continúa la previsión, «se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte peninsular, meseta Sur y sierras del sureste, con tormentas y chubascos en el cuadrante nordeste que es probable lleguen fuertes y vayan localmente con granizo en el Pirineo, sin descartarse en el entorno del Ebro y sistema Ibérico». Por último, se prevén cielos cubiertos en el norte de las islas Canarias con precipitaciones que tenderán a menos, e intervalos nubosos en el sur tendiendo a despejar.

En cuanto a las emperaturas, las máximas descenderán, «de forma localmente notable, en Galicia, área cantábrica y alto Ebro, con aumentos en Baleares, Huelva y la mayor parte de la mitad oriental peninsular que llegarán a notables en las depresiones del nordeste. Pocos cambios en el resto. Se rebasarán los 36-38 grados en Mallorca, depresiones del nordeste y en zonas de la meseta Sur y de Andalucía. Las mínimas en general no experimentarán grandes cambios, quedando por encima de 20 grados en la vertiente atlántica sur, depresiones del nordeste y en el área mediterránea, donde localmente lo harán de 25».