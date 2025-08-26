Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EFE. Archivo
Este martes

Polvo en suspensión y calor en Andalucía: tres provincias en aviso por máximas de hasta 40ºC

Aemet apunta temperaturas «significativamente altas en el interior oriental» de la comunidad este martes y destaca que puede producirse más «depósitos de barro»

Rossel Aparicio/ agencias

Rossel Aparicio/ agencias

Málaga

Martes, 26 de agosto 2025, 09:00

El calor sigue apretando en Andalucía en la recta final de este mes de agosto. De hecho, La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a ... activar este martes 26 de agosto avisos meteorológicos de nivel amarillo por altas temperaturas en tres provincias andaluzas donde se espera que el mercurio alcance máximas de hasta 40 grados: Córdoba, Granada y Jaén.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

