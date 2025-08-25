Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Salvador Salas. Archivo

La dana deja lluvias con barro en Andalucía: estas serán las zonas más afectadas

Durante la semana, «habrá un tiempo estable en general, más fresco de lo normal, con alguna posibilidad de chubascos en las sierras del nordeste andaluz», según Aemet

Europa Press

Lunes, 25 de agosto 2025, 13:24

Andalucía ha comenzando la última semana de agosto con una «dana que está afectando este lunes a la mitad este de la comunidad», donde se ... ha generado alguna «precipitación débil acompañada de barro que irá remitiendo a lo largo de esta tarde». Así, durante la semana, «habrá un tiempo estable en general, más fresco de lo normal, con alguna posibilidad de chubascos en las sierras del nordeste andaluz».

