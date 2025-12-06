La nueva Ley de Montes impulsará una gestión forestal más moderna y sostenible

Andalucía cuenta con una nueva Ley de Montes que impulsará la modernización de las gestión de sus espacios forestales y fomentará su sostenibilidad, además ... de responder con más eficacia desde estos enclaves a los nuevos desafíos como la lucha contra el cambio climático.

La ley, que ha sido aprobada por el Parlamento andaluz, aspira a preparar al sector forestal para los retos del siglo XXI, adaptando la normativa autonómica a los cambios sociales, económicos y tecnológicos que se han producido en las tres últimas décadas, ya que la anterior ley data de 1992, anterior incluso a la ley estatal actualmente vigente de 2003.

El nuevo texto pretende corregir así los vacíos y duplicidades y adaptar la gestión a la nueva realidad actual de estos espacios forestale, además de responder también al mandato del Plan Forestal Andaluz 2030, que en su adecuación más reciente subraya la urgencia de revisar en profundidad el marco normativo forestal andaluz.

Según la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, el objetivo es contar con una legislación coherente, moderna y eficaz, que facilite la gestión sostenible de los montes y contribuya al desarrollo del medio rural.

La norma avanza en la simplificación administrativa y contempla que muchos procedimientos de autorización se sustituyan por declaraciones responsables, lo que agiliza las operaciones forestales y facilita la gestión de los propietarios.

Otro aspecto destacado es el refuerzo del apoyo a la ganadería extensiva, reconociendo su importancia en la conservación de los ecosistemas forestales y en la prevención de incendios. Este enfoque integral contribuye al equilibrio entre aprovechamiento económico, protección ambiental y fijación de población en el medio rural.

La ley persigue fomentar también una gestión forestal sostenible como herramienta esencial para la lucha contra el cambio climático, otro de los grandes desafíos ambientales. Así, el texto considera las actuaciones de repoblación, restauración y selvicultura activa como proyectos de absorción de emisiones, en línea con la normativa climática andaluza y estatal.

Servicios ambientales

Además, se abordan los beneficios que aportan estos espacios regulando por primera vez el concepto de servicios ambientales, estableciendo las bases para un sistema justo de compensación a los titulares de terrenos forestales por los beneficios que sus montes aportan a la sociedad.

Entre ellos, destacan su efecto sumidero con la captura de carbono, la protección de los suelos y el freno de su erosión, la conservación de la biodiversidad o la regulación hídrica.

Regula por primera vez la compensación a los propietarios de estos espacios por los beneficios ambientales que aportan

La ley pone el acento también en la prevención y restauración de los montes frente a los incendios forestales, reforzando el marco normativo actual en esta materia. En el ámbito del fomento forestal, se incentiva la actividad de empresas, industrias y cooperativas para impulsar un aprovechamiento sostenible.

Por último, la norma promueve la ciencia, la investigación, la experimentación y la transferencia tecnológica en la gestión de los montes con el uso de nuevas técnicas vinculadas a la digitalización y la inteligencia artificial.