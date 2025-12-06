Más de la mitad de la superficie de Andalucía son espacios forestales, con 4,6 millones de hectáreas

Andalucía no solo goza de una riqueza forestal única y diversa a nivel nacional, sino que es además una de las comunidades autónomas con más ... superficie, con cerca de 4,6 millones de hectáreas.

Muy cerca de la superficie forestal de Castilla y León, que es la región más extensa de España, los enclaves forestales ocupan más de la mitad de la extensión de Andalucía, que alcanza las 8,7 millones de hectáreas.

De las 4,6 millones hectáreas forestales de la comunidad, 1,2 millones son montes públicos y 3,4 millones está en manos privadas. De la parte pública de estos espacios, 570.000 hectáreas pertenecen a ayuntamientos, 550.000 hectáreas a la Junta de Andalucía y solo 80.000 hectáreas a otras entidades públicas.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, aplaudió la aprobación de esta ley «largamente esperada por el sector y esencial para modernizar la gestión forestal, agilizar los procedimientos, conservar nuestros montes y hacer de ellos un motor de desarrollo sostenible».

La consejera resaltó también que la nueva ley «permitirá una planificación más eficaz de los recursos forestales, favoreciendo la conservación de la biodiversidad y fomentando actividades que generen empleo verde en el medio rural. Asimismo, puso en valor la apuesta de la norma por la colaboración con los propietarios privados. Además, destacó la apuesta por la sostenibilidad de la agricultura y la ganadería como sectores estratégicos para la economía rural, la conservación de los ecosistemas y el paisaje en estos espacios forestales.