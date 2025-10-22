Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Sanz y Carolina España, este miércoles en el Parlamento junto al portavoz parlamentario del PP, Toni Martín, y al secretario general, Antonio Repullo. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

La Junta responde a Pedro Sánchez: «Son capaces de utilizar el cáncer por intereses partidistas»

El Gobierno andaluz sostiene que es imposible el borrado de datos de los pacientes y acusa a la oposición de valerse de un bulo para desgastar a Juanma Moreno

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:42

Comenta

El Gobierno andaluz reaccionó este jueves con indignación ante las informaciones publicadas sobre un supuesto borrado de datos en los historiales de las mujeres sometidas ... a cribado de cáncer mama y a su utilización por parte de la oposición en sus críticas a la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  2. 2 La Esperanza baraja dejar de cerrar el Jueves Santo en Málaga
  3. 3 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  4. 4 Muere el octogenario que se disparó cuando iban a desahuciarlo en Torremolinos
  5. 5

    Investigan si los 200.000 euros del club El Candado acabaron en una empresa de criptomonedas denunciada por estafa piramidal
  6. 6

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  7. 7 Enfrentamiento en La Corta: una paliza por rencillas previas y la alerta de detonaciones
  8. 8

    Carne de Kobe: el tesoro que se esconde en Fuente Olletas en Málaga
  9. 9 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  10. 10

    Urbanismo, un embudo para grandes proyectos de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta responde a Pedro Sánchez: «Son capaces de utilizar el cáncer por intereses partidistas»

La Junta responde a Pedro Sánchez: «Son capaces de utilizar el cáncer por intereses partidistas»