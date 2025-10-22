La Junta responde a Pedro Sánchez: «Son capaces de utilizar el cáncer por intereses partidistas»

El Gobierno andaluz reaccionó este jueves con indignación ante las informaciones publicadas sobre un supuesto borrado de datos en los historiales de las mujeres sometidas ... a cribado de cáncer mama y a su utilización por parte de la oposición en sus críticas a la Junta.

La portavoz de la Junta, Carolina España, arremetió en concreto contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su número dos, María Jesús Montero, a quienes acusó de ser capaces de utilizar «un bulo, una falsedad para echar por tierra el sistema público de salud y arañar unos cuantos votos».

«Son capaces de usar a las mujeres y al cáncer», dijo España, que apuntó que el Gobierno no ha mostrado preocupación por situaciones con los cribados análogas a la de Andalucía en Castilla La Mancha, donde gobierna el PSOE, o en Melilla, donde las competencias de sanidad son del Estado y llevan dos años sin practicarse cribados.

Desmentido

El enfado del Gobierno andaluz se dirigió este miércoles contra las informaciones sobre un presunto borrado de historiales médicos denunciada por la asociación Amama y recogida después en algunas informaciones periodísticas que el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, desmintió rotundamente.

El hecho de que muchas mujeres no hubiesen podido acceder este martes a sus historiales médicos, lo que dio lugar a la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, se produjo, según Sanz, debido a una caída del sistema como producto de un aluvión de consultas, consecuencia de la alarma social provocada por este asunto.

El consejero comparó la incidencia como la que se produce en la aplicación de educación en época de exámenes o en las webs de ventas de entradas cuando hay una gran demanda

El consejero explicó que la incidencia técnica se prolongó durante unas horas, ya que se recuperó a la una y media de la madrugada, y la comparó con las caída de sistemas que se producen cuando hay mucha demanda de entradas para un concierto o las que se producen en las aplicaciones del sistema educativo en época de exámenes.

Por eso, subrayó no se puede confundir una caída informática como la que había sufrido la multinacional Amazon el día anterior, con una «desaparición de pruebas» como denunciaba Amama y destacó que todas pruebas diagnósticas estás protegidas con copias de seguridad, por lo que su borrado es imposible.