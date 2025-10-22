Pedro Sánchez recurre a la crisis de los cribados en Andalucía para atacar al PP

La crisis en el programa de cribados de cáncer de mama en Andalucía ha vuelto a ser pasto de la confrontación política, esta vez en ... el cara a cara en el Congreso entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

Desde que aparecieran las primeras denuncias, a finales del mes pasado, sobre fallos en la información a partir de diagnósticos no concluyentes, la crisis pasó a ocupar el primer lugar en los ataques de la oposición al Gobierno del PP en la Junta, pero también en uno de los principales argumentos de defensa del Ejecutivo de Sánchez ante la oposición.

Este miércoles, fue el propio presidente del Gobierno quien ha recurrido a este problema para cargar contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por no exigir responsabilidades por este asunto a Juanma Moreno, a quien acusó de haber reaccionado con «mentiras, manipulación, mala gestión, recortes y desprotección«.

Denuncia de Amama

En el cara a cara con el jefe de la oposición, Sánchez le afeó haber renunciado a poner orden en su partido y exigir responsabilidades al presidente andaluz. «Ustedes dijeron que habían sido cuatro casos y resulta que son 2.000. La asociación Amama dice que han desaparecido datos de sus historiales clínicos. Ustedes dicen que es mentira y, posteriormente, siete horas después, comentan que ha sido un error informático», le ha espetado a Núñez Feijóo.

«Ustedes dijeron que son cuatro casos y resulta que son 2.000», dijo el presidente

En realidad, la Junta no ha admitido que se hayan perdido historiales. Fuentes oficiales han explicado que la aplicación ClicSalud sufrió una caída que se prolongó hasta la una y media de la madrugada de este miércoles, al parecer debido a una saturación por un aluvión de consultas simultáneas, lo que impidió a los usuarios acceder sus historiales aunque ello no supone que los mismos se hayan borrado o perdido. Tampoco está confirmado que haya 2.000 mujeres afectadas, ya que el número aún no se conoce.

También la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha recurrido a esta crisis en sus debates con los diputados del PP Elías Bendodo y Juan Bravo y con la portavoz de ese partido, Ester Muñoz.

Montero

Montero acusó al PP de haber abandonado a las mujeres de Andalucía, «quienes no han recibido ninguna respuesta y han sido acusadas de mentirosas». Ester Muñoz le respondió acusándola de ser la autora del protocolo de cribados. La portavoz subrayó que en Andalucía se han dado explicaciones, se han asumido responsabilidades y se está cambiando ese protocolo.

El vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, también ha acusado a Montero de ser la autora del protocolo y la ministra de Hacienda lo ha negado: «¿A quién pretenden ustedes engañar? Asuman su responsabilidad en las comunidades donde gobiernan».

Por su parte, Bendodo, afirmó que siendo Montero consejera en Andalucía, 7.753 profesionales médicos fueron a la calle y el presupuesto para Sanidad se redujo en 1.500 millones de euros, pero la vicepresidenta ha afirmado que actualmente, con el Gobierno de Moreno, se está viviendo «la mayor crisis de la historia de la sanidad andaluza».

Montero ha asegurado que no se ha contratado a ningún profesional desde que estalló la crisis y que el Gobierno de Moreno no ha dado «ni una sola respuesta» porque viven «en la política de la apariencia», mientras no hacen «absolutamente nada».

Si lo sucedido fue «un error puntual» -ha agregado- hay que preguntarse por qué el Gobierno de Moreno anunció «una remodelación profunda» del Servicio Andaluz de Salud.