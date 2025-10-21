Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presidenta de Amama, tras presentar la denuncia en Sevilla. Francisco J. Olmo / Europa Press
Política andaluza

Amama denuncia destrucción de mamografías y la Junta le pide que no lance infundios

El consejero de Salud advierte de que «ni con bulos ni con falsedades se ayuda a las mujeres»

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Martes, 21 de octubre 2025, 23:56

Comenta

La asociación Amama ha registrado este martes un escrito en la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide al citado órgano que se investigue ... la «presunta destrucción» de mamografías por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS «a fin de evitar la destrucción o manipulación» de pruebas. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha salido al paso de estas acusaciones y ha reclamado a la asociación que no lance infundios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destituyen al gerente del Real Club El Candado por un supuesto agujero contable de 200.000 euros
  2. 2 Alerta sanitaria por presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en un queso de cabra procedente de España
  3. 3 Archivan la denuncia por malos tratos contra el concejal Jacobo Florido
  4. 4 Miguelito El Cariñoso cierra tras medio siglo en el paseo marítimo de Pedregalejo de Málaga
  5. 5 Investigan el apuñalamiento de un hombre cuando salía del campo de fútbol de Guadalmar
  6. 6 Muere un tripulante de Greenpeace tras ser trasladado en helicóptero a Málaga
  7. 7 El vuelco de un coche complica el tráfico en la A-7 en Marbella en plena hora punta
  8. 8 Un octogenario se dispara en la cabeza cuando lo iban a desahuciar en Torremolinos
  9. 9 Juanma Moreno anuncia la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios en Andalucía, la mitad este año
  10. 10 Una mujer abofetea y tira del pelo a una médica de familia del centro de salud del Perchel en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Amama denuncia destrucción de mamografías y la Junta le pide que no lance infundios

Amama denuncia destrucción de mamografías y la Junta le pide que no lance infundios