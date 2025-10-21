Amama denuncia destrucción de mamografías y la Junta le pide que no lance infundios

La asociación Amama ha registrado este martes un escrito en la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide al citado órgano que se investigue ... la «presunta destrucción» de mamografías por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS «a fin de evitar la destrucción o manipulación» de pruebas. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha salido al paso de estas acusaciones y ha reclamado a la asociación que no lance infundios.

En una comparecencia a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha explicado que la asociación ha decidido ir a la Fiscalía tras recibir en las dos últimas semanas quejas de usuarias en las que advertían de que presuntamente se habrían borrado mamografías y pruebas de la plataforma 'Click salud' y del Diraya.

Amama reclama a la Fiscalía que investigue si hay un delito de ocultación de pruebas y de obstrucción a la Justicia. «Nuestro deber es pedir que se investigue para evitar la indefensión de muchas mujeres que quieren denunciar y no pueden porque no pueden recabar sus propias pruebas», dijo Claverol

Desmentido

La acusación ha sido rápidamente desmentida por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, quien pidió a la asociación que «deje de lanzar infundios y deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud».

«Insisto: no hay destrucción ni manipulación por parte del SAS y no ha habido eliminación de ninguna prueba», remarcó Antonio Sanz, que hizo un llamamiento a Amama: «rememos a favor de los cribados porque salvan vidas. Tenemos que generar confianza y seguridad; confiar en un sistema que trabaja por salvar a diario la vida de las personas».

La asociación se niega a reunirse con el presidente de la Junta

El consejero Sanz ha apuntado que el Gobierno andaluz «respeta la decisión de acudir a la Fiscalía, con la que colaboraremos al cien por cien, en un ejercicio como siempre de transparencia total para esclarecer cualquier situación». Pero inmediatamente advirtió de que «ni con bulos ni con falsedades se ayuda a las mujeres».

Pese a que ha recibido una llamada del presidente, Juanma Moreno, para mantener una reunión, la asociación se niega a acudir. «No hemos pospuesto nada pero cuando veamos hechos, a lo mejor sí nos juntamos», afirmó Claverol, para quien el presidente «tiene capacidad de sobra para arreglar este problema sin juntarse con Amama, digo yo».