El SAS restablece el acceso a todos los informes médicos e imágenes tras solventar una «incidencia técnica»

La Junta asegura que la caída informática de ClicSalud+ de este martes se ha debido a un «importante incremento» en el número de accesos de usuarios

EP

Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:03

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido a las 01.36 horas de este miércoles 22 de octubre todas las secciones de la aplicación ... ClicSalud+, de modo que ya están disponibles en ella los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios.

