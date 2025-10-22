El SAS restablece el acceso a todos los informes médicos e imágenes tras solventar una «incidencia técnica»

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido a las 01.36 horas de este miércoles 22 de octubre todas las secciones de la aplicación ... ClicSalud+, de modo que ya están disponibles en ella los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios.

Según informa la Consejería de Sanidad en un comunicado, un «incidencia técnica» provocada por «un importante incremento en el acceso de usuarios» a la aplicación ClicSalud+ provocó este martes «en momentos puntuales» dificultades para consultar imágenes e informes médicos.

✅ Todas las secciones de ClicSalud+ ya están reestablecidas.

📲 Informes, imágenes y servicios digitales vuelven a estar disponibles con normalidad. pic.twitter.com/YMRJXaz1oq — Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias (@saludand) October 22, 2025

Sanidad subraya que «en ningún caso esta caída informática ha supuesto ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, a los que pueden acceder con normalidad».

El SAS lamenta las «molestias que esta incidencia haya podido causar», agradece a la ciudadanía su «paciencia y comprensión» y subraya que todas las secciones de ClicSalud+ ya están reestablecidas, de forma que «informes, imágenes y servicios digitales vuelven a estar disponibles con normalidad».