El SAS restablece el acceso a todos los informes médicos e imágenes tras solventar una «incidencia técnica»
La Junta asegura que la caída informática de ClicSalud+ de este martes se ha debido a un «importante incremento» en el número de accesos de usuarios
Miércoles, 22 de octubre 2025, 08:03
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido a las 01.36 horas de este miércoles 22 de octubre todas las secciones de la aplicación ... ClicSalud+, de modo que ya están disponibles en ella los informes, imágenes y servicios digitales de todos los usuarios.
Según informa la Consejería de Sanidad en un comunicado, un «incidencia técnica» provocada por «un importante incremento en el acceso de usuarios» a la aplicación ClicSalud+ provocó este martes «en momentos puntuales» dificultades para consultar imágenes e informes médicos.
✅ Todas las secciones de ClicSalud+ ya están reestablecidas.— Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias (@saludand) October 22, 2025
Sanidad subraya que «en ningún caso esta caída informática ha supuesto ni el borrado ni la pérdida de ninguna prueba, informe o historial clínico, a los que pueden acceder con normalidad».
El SAS lamenta las «molestias que esta incidencia haya podido causar», agradece a la ciudadanía su «paciencia y comprensión» y subraya que todas las secciones de ClicSalud+ ya están reestablecidas, de forma que «informes, imágenes y servicios digitales vuelven a estar disponibles con normalidad».
