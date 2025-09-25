Un estudio revela que la empresa es la institución en la que más confía la sociedad

La empresa es la instituación que inspira más confianza en la sociedad, según un estudio presentado hoy por Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) que ... además pone de relieve que se consolida como un referente de credibilidad y compromiso para la ciudadanía.

Así lo expresó el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, en la presentación del Informe Especial Edelman, el mayor estudio en ámbito global que evalúa la confianza de la sociedad en las empresas.

Según el representante empresarial, «los datos reflejan el duro trabajo que realiza la empresa y pone de manifiesto un logro: la empresa genera confianza, la sociedad confía en su ética, en su competencia, en su liderazgo, por lo que estamos convencidos de que la confianza no es un destino, sino un camino, por lo tanto, el reto ahora es seguir fortaleciéndola».

González de Lara afirmó que «las empresas han sabido adaptarse y liderar en tiempos de incertidumbre y son consideradas una institución fundamental para la sociedad y en un entorno que tiende a fragmentar, la sociedad andaluza cree que las empresas tienen capacidad para ejercer un rol estabilizador y facilitador de cohesión social».

El líder de los empresarios andaluces señaló que «la confianza en la empresa representa el liderazgo que impulsa el futuro, por lo que esta confianza se puede convertir en una palanca de cambio que ayude a seguir transformando la sociedad ya que Andalucía necesita la empresa y hoy más que nunca, confía en ella», destacó.

El estudio fue detallado por Patricia Ochando, Head of Strategy en Edelman España, que reveló el 64% de los andaluces confía en que las empresas harán lo correcto y el 77% confía en que su empleador actuará adecuadamente.

Según el informe, «los andaluces confían plenamente en las empresas y el estudio muestra que los indicadores de esta comunidad autónoma superan a la media nacional en todos los parámetros analizados».

El 65% de lo andaluces afirma que confía en que las empresas harán lo correcto para que la introducción de las nuevas tecnologías y la innovación en la sociedad esté bien gestionada y sean seguras, comprensibles, accesibles y beneficiosas para la sociedad, un nivel de confianza que se eleva al 80% si es en referencia a la figura del empleador directo.

El encuentro ha concluido con una mesa de debate liderada por el periodista y consultor Juan Carlos Blanco y que ha contado con la participación de Luis Miguel Pons, Grupo MAS; María Angeles Cordero, Horse, y Patricia Ochando, Edelman, en la que se han compartido visiones y experiencias, así como se han generado propuestas inspiradoras que han reforzado el compromiso colectivo.