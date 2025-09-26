Los empresarios andaluces apoyan las rebajas fiscales porque «van en la dirección adecuada»

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) mostró ayer su apoyo a las rebajas fiscales que está impulsando el Gobierno de Juanma Moreno al ... considerar que «van en la dirección adecuada» para la mejora de la economía en la comunidad.

Así lo puso de relieve ayer el presidente de la patronal andaluza, Javier González de Lara, que calificó de «magnífica decisión» los últimos anuncios realizados por el Ejecutivo autonómico sobre nuevas deducciones impositivas que recogerán los próximos Presupuestos andaluces para 2026.

Según González de Lara, «todo lo que signifique reducir la carga fiscal nos parece bien, y no sólo a las empresas, sino también a los ciudadanos, ya que reducir la tarifa fiscal debería estar dentro de la hoja de ruta de todos los gobiernos, sean del ámbito que sea e independientemente de su color político».

A juicio del líder empresarial «estas rebajas fiscales no se pueden analizar de forma aislada, ya que se trata de medidas con una capacidad de penetración muy específica, al afectar a las familias, por lo que tienen que englobarse dentro de un paquete importante de lo que son los impuestos transferidos a las comunidades, en este caso a Andalucía».

En este sentido, recordó que «desde hace unos años hay una serie de medidas interesantes en Andalucía que empezaron con el impuesto de sucesiones y donaciones, una petición insistente del mundo empresarial para colocarnos en unas condiciones muy parecidas a la Comunidad de Madrid, la más competitiva fiscalmente».

Por último, elogió la estabilidad de Andalucía por poder contar con Presupuestos frente a la negativa situación que a nivel nacional con tres años sin cuentas públicas.