La consejera de Salud, Rocío Hernández, en una imagen de archivo en el Parlamento SUR
Andalucía

La consejera de Salud descarta dimitir por los errores en el cribado de cáncer: «Sería lo fácil»

Rocío Hernández asegura que su «responsabilidad» es «mejorar el sistema» dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama

EP

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:23

Comenta

La consejera de Salud y Consumo de Andalucía, Rocío Hernández, ha descartado este viernes dimitir por los «errores de comunicación» en el caso de pacientes ... que han sufrido retrasos en las pruebas complementarias que se les solicitaron al contar con mamografías dudosas dentro del programa de detección precoz del cáncer de mama porque, según ha dicho, «dimitir sería lo fácil» y su «responsabilidad» es «mejorar el sistema».

