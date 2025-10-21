Antonio Sanz desmiente «por completo» que se hayan destruido mamografías en el SAS y pide a Amama «dejar de lanzar infundios»

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha desmentido este martes «por completo» que se hayan destruido mamografías ... o historias clínicas de pacientes del cribado del cáncer de mama.

Responde así a lo trasladado por la asociación Amama a la Fiscalía Superior de Andalucía, a la que ha solicitado por escrito que abra una investigación «urgente» e incluso que requise servidores para evitar la «destrucción de pruebas».

En declaraciones a los medios, Antonio Sanz ha pedido a Amama «desde el cariño, la cercanía y la solidaridad» que «deje de lanzar infundios y deje de intentar desprestigiar al sistema público de salud y a los profesionales que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud». Una petición que ha trasladado a la oposición, a la que ha exigido que «no difunda bulos alimentados incluso por el Gobierno de España, algo muy grave, para confundir a las andaluzas usando la salud para generar miedo e incertidumbre», ha manifestado el consejero.

«Rememos a favor de los cribados»

«Insisto: no hay destrucción ni manipulación por parte del SAS y no ha habido eliminación de ninguna prueba», ha remarcado Antonio Sanz, que ha hecho un llamamiento a Amama: «Rememos a favor de los cribados porque salvan vidas. Tenemos que generar confianza y seguridad; confiar en un sistema que trabaja por salvar a diario la vida de las personas».

El consejero Sanz ha apuntado que el Gobierno andaluz «respeta la decisión de acudir a la Fiscalía, con la que colaboraremos al cien por cien, en un ejercicio como siempre de transparencia total para esclarecer cualquier situación». Pero, ha insistido, «ni con bulos ni con falsedades se ayuda a las mujeres». Sanz se ha dirigido en todo momento a las andaluzas, a las que ha asegurado que están «en buenas manos». «El SAS cuenta con los mejores profesionales y los mejores medios para tener plena confianza y, por supuesto, en las medidas que estamos tomando para que nunca más vuelva a ocurrir algo así», ha cncluido.

Escrito a la Fiscalía

La asociación Amama ha registrado este martes un escrito en la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide al citado órgano que se investigue la «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS «a fin de evitar la destrucción o manipulación» de pruebas.

En una rueda de prensa ofrecida a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha explicado que la asociación ha tomado esta decisión después de recibir en las dos últimas semanas «quejas de usuarias» en las que advertían de que «presuntamente» se «habrían borrado» mamografías y pruebas de la plataforma clic salud y del Diraya.