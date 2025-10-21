Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Miembras de la asociación en Sevilla. EP

Amama pide a Fiscalía que investige la «presunta destrucción» de mamografías por el SAS

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha explicado que la asociación ha tomado esta decisión después de recibir en las dos últimas semanas «quejas de usuarias» y el consejero de Salud, Antonio Sanz, desmiente que se hayan eliminado pruebas

Europa Press

Martes, 21 de octubre 2025, 17:25

Comenta

La asociación Amama ha registrado este martes un escrito en la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide al citado órgano que se investigue ... la «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS «a fin de evitar la destrucción o manipulación» de pruebas.

