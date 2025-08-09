Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

EFE

Aemet mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves: casi toda Andalucía en aviso naranja

La Agencia de Meteorología avisa de máximas que podrían alcanzar los 42 grados a comienzos de semana

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:28

No hay tregua. Para mal de muchos, la ola de calor seguirá con nosotros unos días más de lo previsto. La Agencia Estatal de Meteorología ( ... Aemet) mantiene el aviso por temperaturas extremas hasta el jueves 14 de agosto, con registros que superarán los 40ºC en muchas zonas del país. Andalucía entre ellas. Ojo con el inicio de semana porque el lunes los mercurios apretarán especialmente en la región. De momento, el organismo estatal ha activado cara a dicha jornada la alerta naranja en seis de las ocho provincias de la comunidad. Todas, salvo Málaga y Almería estarán en jaque por un calor sofocante que puede alcanzar picos de 42 grados en Córdoba o Sevilla.

