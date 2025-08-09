Aemet mantiene el aviso por ola de calor hasta el jueves: casi toda Andalucía en aviso naranja

No hay tregua. Para mal de muchos, la ola de calor seguirá con nosotros unos días más de lo previsto. La Agencia Estatal de Meteorología ( ... Aemet) mantiene el aviso por temperaturas extremas hasta el jueves 14 de agosto, con registros que superarán los 40ºC en muchas zonas del país. Andalucía entre ellas. Ojo con el inicio de semana porque el lunes los mercurios apretarán especialmente en la región. De momento, el organismo estatal ha activado cara a dicha jornada la alerta naranja en seis de las ocho provincias de la comunidad. Todas, salvo Málaga y Almería estarán en jaque por un calor sofocante que puede alcanzar picos de 42 grados en Córdoba o Sevilla.

Las temperaturas nocturnas serán igualmente muy elevadas, por encima de los 22 grados en toda Andalucía. En Jaén y Málaga, los termómetros no bajarán de los 25 grados de madrugada. Toda una pesadilla para los más calurosos, que lo tendrán complicado para conciliar el sueño. Además, se espera la entrada de calima intensa en la parte oriental.

El organismo estatal ha explicado que habrá subidas de las máximas el lunes en la cuenca del Ebro, tercios sur y este peninsulares y Cantábrico oriental, mientras que comenzarán a descender por el tercio noroccidental, de forma más acusada en Galicia. De este modo, continuarán superándose los 36-38ºC de forma general en el interior peninsular, valores que se extenderán también al este peninsular, donde es probable que algunas zonas superen los 39-40ºC.

Por lo demás, se sobrepasarán los 39-40 ºC en buena parte del cuadrante suroccidental peninsular, especialmente en los valles de los grandes ríos, e incluso se superarán los 42ºC en el Guadalquivir.

Según el organismo estatal, el retroceso térmico comenzará a notarse a partir del martes 12. Aún así, estos estarán restringidos al extremo norte peninsular y tercio nororiental. Aemet ha indicado que se espera que el miércoles 13 predominen los descensos de temperatura en la Península, aunque ha admitido que hay incertidumbre en cuanto a su magnitud. «Es probable que los valores sigan siendo muy elevados varios días más, con lo que se espera que se cumplan los criterios de ola de calor, al menos, hasta el jueves 14», advierte.