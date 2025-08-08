Avisos por temperaturas de hasta 40 grados en gran parte de Andalucía para este fin de semana

El segundo fin de semana de agosto llega de nuevo con mucho calor y con temperaturas de hasta 40 grados en gran parte del país. ... La ola de calor continuará hasta la semana que viene, con 35ºC en casi todo el país y 40ºC en el sur, Canarias y puntos de Galicia y la meseta norte. Las temperaturas serán significativamente elevadas en la mayor parte de la Península y que, además, continuarán elevadas también en Canarias, con ascensos notables en las máximas en las islas más orientales.

¿Y en Andalucía? Pues también calor. Las temperaturas podrán alcanzar o superar los 40 grados en varias provincias de la región. Al detalle, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado el aviso naranja en Córdoba y Jaén, y el aviso amarillo en zonas de Granada y Sevilla.

Las alertas entrarán en vigor entre la 13,00 hasta las 20,59 horas. En Córdoba, el segundo nivel de riesgo por calor regirá en la zona de la campiña, también en Subbética cordobesa, Sierra y Pedroche. En Jaén, el riesgo importante con temperaturas máximas de 40 grados se activará en el Valle del Guadalquivir, Morena y Condado. El aviso amarillo estará vigente en Jaén capital, Monte de Jaén, Cazorla y Segura.

Por otro lado, también mantendrán el aviso activo en la misma franja horaria con la cuenca del Genil en Granada y la campiña sevillana con temperaturas máximas de 39 grados.

En las capitales de provincia, se esperan las siguientes temperaturas mínimas y máximas: Almería, 26ºC y 35ºC; Cádiz, 22ºC y 30ºC; Córdoba, 22ºC y 41ºC; Granada, 22ºC y 39ºC; Huelva, 18ºC y 34ºC; Jaén, 24ºC y 40ºC; Málaga, 24ºC y 30ºC y Sevilla, 21ºC y 39ºC.

AEMET ha indicado que las condiciones de ola de calor seguirán en la Península y Canarias durante el domingo. De esta manera, las máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo y en el oeste de Andalucía, así como, de forma notable, en Canarias, norte de Galicia, Cantábrico y alto Ebro. La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha avanzado que mantiene la alerta por altas temperaturas en casi toda la Península y en Canarias de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Según ha advertido, las altas temperaturas previstas conllevan un importante aumento del riesgo de incendios forestales, por lo que es necesario extremar las precauciones.