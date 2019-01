Adelante no vetará a Susana Díaz en una candidatura alternativa si no hay acuerdo en la derecha Teresa Rodríguez, y Antonio Maíllo comparecen en rueda de prensa en Jerez de la Frontera. / EFE Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo insisten en que esta opción sólo se daría si Vox no respalda la investidura de Juanma Moreno ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 9 enero 2019, 14:32

Adelante Andalucía ha dado hoy un paso más en su oferta al PSOE para negociar un candidato alternativo y de consenso para presidir la Junta si no hay acuerdo entre los partidos de la derecha y no vetará a la socialista Susana Díaz. Teresa Rodríguez, coordinadora de Podemos en la región, ha afirmado que la coalición no plantearía «ningún tipo de veto» y ha insistido en que el objetivo es «salvar» a Andalucía «de la extrema derecha», mientras que Antonio Maíllo, líder andaluz de IU, ha insistido en que Díaz «no es el problema».

Ambos han comparecido esta mañana de forma conjunta en Jerez de la Frontera (Cádiz) para explicar la posición de Adelante Andalucía en el actual escenario político autonómico y han insistido en que esta opción de buscar un candidato alternativo apoyado por los dos partidos de izquierdas sólo se daría si Vox finalmente no respalda la investidura del popular Juanma Moreno y se rompe «el tripartito reaccionario» (en alusión al PP, Ciudadanos y Vox).

«No hemos planteado ningún tipo de veto y es curioso que el PSOE sí lo haga diciendo que la candidata tiene que ser sí o sí Susana Díaz», ha afirmado Rodríguez. Ante la propuesta lanzada ayer por Adelante Andalucía al PSOE para negociar una candidatura alternativa, la líder andaluza de Podemos ha reprochado a los socialistas que hayan «saltado como un resorte» planteando que la aspirante tiene que se Díaz sin mirar las cuestiones programáticas que han planteado y que son «de sentido común».

Por ello, ha censurado la posición del PSOE que «está más en clave de salvar a Susana Díaz, que en la de salvar Andalucía de la extrema derecha». «No se trata de salvar a nadie personalmente, sino de salvar a Andalucía de la extrema derecha«, ha insistido.

En opinión de la líder de Podemos Andalucía es necesario «un tiempo de humildad en las relaciones» de las fuerzas de izquierdas y la búsqueda de «un espacio para el diálogo y el consenso» ante «la necesidad de parar a las derechas» y de atender a las «necesidades de los andaluces». Por eso, aunque opina que Susana Díaz no reúne el «consenso» suficiente, Adelante Andalucía no quiere plantear ningún veto porque «más que un candidato o candidata» lo que cree que sería importante son «las políticas» de ese gobierno que «sería un gobierno de resistencia».