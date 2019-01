El PP presenta a Vox un documento alternativo para un acuerdo en Andalucía El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea. / EFE En 'Génova' señalan que trabajan sobre las propuestas que ha presentado el PP y creen que hay «esperanza» para el acuerdo EP MADRID Miércoles, 9 enero 2019, 15:16

La dirección nacional del PP ha presentado un documento alternativo para un acuerdo en Andalucía que permita investir a Juanma Moreno presidente de la Junta. Ambas formaciones seguirán negociando esta tarde en Sevilla. La reunión en Madrid entre las delegaciones de PP y Vox ha concluido tras poco más de dos horas y con la «esperanza» de que se pueda llegar a un acuerdo, han indicado a Europa Press fuentes 'populares'. Eso sí, las mismas fuentes han precisado que esa negociación para acercar posturas se realiza tomando como base el documento que ha presentado el Partido Popular.

Este martes, ambas partes no lograron cerrar un acuerdo tras una intensa negociación en la que el partido de Santiago Abalcal presentó un documento de 19 puntos que los 'populares' calificaron de «inaceptable». De hecho, el PP afirmó que varias de esas propuestas son un «auténtico despropósito» que no pueden respaldar.

En su texto para apoyar la investidura de Moreno, Vox pide la apertura de «un proceso nacional de devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad, Justicia y Orden Público»; derogar leyes de género y de memoria histórica aprobadas por los Gobiernos socialistas; expulsar a 52.000 inmigrantes ilegales; y quitar ayudas a asociaciones feministas, entre otras.

Encuentros sucesivos con Ciudadanos y Vox

Para desatascar las negociaciones, en el encuentro de este miércoles el Partido Popular ha presentado sus propias propuestas para intentar llegar a un acuerdo en Andalucía con Vox, sobre las que seguirán trabajando, han indicado los 'populares'. De hecho, esta tarde continúan las negociaciones en Sevilla.

Está previsto que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, viaje a la capital andaluza para verse tanto con Ciudadanos como con Vox en reuniones sucesivas, han añadido las mismas fuentes. Asistirá a esos encuentros también el líder del PP y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno.

'Génova' insiste en que esas negociaciones se van a reanudar «siempre sobre el documento que ha presentado el Partido Popular y cree que hay »esperanza« para un acuerdo en el Gobierno de la Junta de Andalucía.

La presidenta del Parlamento abre la ronda

El PP no ha querido desvelar en este momento el contenido de ese documento que ha presentado al partido de Santiago Abascal porque forma parte de la negociación y puede sufrir alguna modificación, han señalado fuentes de la formación.

En cualquier caso, hoy es un día clave para la negociación dado que este jueves la presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, abre la preceptiva ronda de consultas con los portavoces de los grupos parlamentarios para proponer un candidato o candidata a la Presidencia de la Junta.

Bosquet abrirá la ronda con el portavoz del grupo mayoritario en la Cámara, el PSOE-A, y la cerrará con el portavoz del grupo minoritario, Vox. Se prevé que el debate de investidura se celebre a mediados de enero.

Marín pide conocer detalles de la negociación PP-Vox

Por su parte, el líder de Ciudadanos (Cs) en Andalucía, Juan Marín, ha asegurado este miércoles que desconoce los términos en los que se están desarrollando las negociaciones del PP y Vox para la investidura del 'popular' Juanma Moreno como presidente de la Junta, a la par que ha insistido en que dichas negociaciones en ningún caso pueden afectar al acuerdo alcanzado entre el PP-A y la formación naranja.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Marín ha dicho que no conoce el documento que el PP ha trasladado a Vox en ese marco y ha desvinculado a Cs de las negociaciones con el partido de Santiago Abascal. Así, cree que si entre el PP y Vox hay novedad, «nos tendrán que informar de ello», pero ha insistido en que no conoce cómo van esas negociaciones.

Respecto a la disposición de Cs a negociar con Vox, Marín ha incidido en que no es él quien se presenta a la investidura, sino Juanma Moreno, de modo que, a su juicio, es el presidente del PP-A el que debe buscar los apoyos que necesita.

Y así, ha defendido que no es Cs el partido que tiene que negociar con Vox la investidura de Moreno y que «los acuerdos que cierren PP y Vox no pueden afectar a los acuerdos PP-Cs». «A partir de ahí, que cada uno haga lo que estime, pero no tenemos que sentarnos a negociar con Vox», ha remachado.

Sobre las medidas que plantea Vox, Marín ha dicho que no cree que el PP acepte propuestas como derogar la ley de igualdad o de violencia de género pues, como ha recordado, contaron con el respaldo del PP-A para su aprobación. «No creo que ahora cometa el error de plantear la derogación de estas leyes», ha añadido antes de asegurar que Cs no va a aceptar esas propuestas y que el acuerdo PP-Vox no puede incluir en ningún casos esas medidas pues de ser así «no contará con el respaldo de Cs».

Igualmente, se ha mostrado confiado en que este mismo miércoles se cierre el acuerdo con el PP-A relativo a la estructura del Gobierno andaluz para los próximos cuatro años pues, como ha recalcado, ya está «prácticamente cerrado».