Preguntas y respuestas para que des el paso para donar médula

La muerte del malagueño Pablo Ráez ha llegado al corazón de muchos malagueños y españoles. La consternación empaña las redes sociales con mensajes salpicados de alabanzas hacia la lucha titánica protagonizada por el marbellí contra su enfermedad, de ánimos para la familia; a la par que florecen dudas y preguntas sobre el proceso de donación de médula. Si el joven logró con su campaña en las redes visualizar la necesidad de donar -multiplicando las donaciones de médula ósea de manera significativa- tras su pérdida muchos se plantean dar el paso. ¿Quién puede donar? ¿Cuáles son los requisitos? ¿cómo se realiza el trasplante de médula ósea? ¿Dónde se hace en Málaga? SUR.es responde a éstas y a otras preguntas frecuentes vinculas a la donación de médula de la mano de la Fundación Josep Carreras y del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Málaga (CRTS).

¿Quién puede donar médula ósea?

Puede incluirse en la Red Mundial de Donantes de Médula Ósea, a través de REDMO, toda persona de entre 18 y 55 años de edad, con un buen estado de salud, con un peso mínimo de 50 kilos y que esté en condiciones de donar sangre. El criterio de buena salud consiste, básicamente, en "no sufrir enfermedad cardiovascular, renal, pulmonar, hepática o hematológica, u otras afecciones crónicas que requieran tratamiento continuado, y no tener antecedentes, o riesgo de haber padecido infecciones por los virus de la hepatitis B, C, o del sida".

¿Cómo y dónde puedo hacerme donante de médula ósea?

Ser donante voluntario significa aceptar "el compromiso moral de donar progenitores hematopoyéticos de médula ósea o de sangre periférica a un enfermo de cualquier parte del mundo que, sin disponer de familiares compatibles, requiera un trasplante". El único requisito inicial es cumplimentar un formulario y someterse a una pequeña extracción de sangre con el fin de determinar su grupo de histocompatibilidad. Puedes inscribirte como donante de médula ósea en el Centro de Transfusión (ubicado en Avda. Doctor Gálvez Ginachero s/n) o en cualquier colecta programada (ver aquí dónde). Deberá firmar un documento de consentimiento (también tendrá que rubricar el mismo documento un testigo ya sea familiar, amigo u otra persona presente en el momento de su firma). A partir de este momento sus datos de compatibilidad pasarán a ser integrados en la Red Mundial de Donantes de Médula Ósea.

¿Qué pasa si aparece algún paciente compatible?

Después de la inscripción y de la extracción de sangre, si apareciera un paciente compatible, le citarían para realizarle una nueva analítica de confirmación. Antes de trasplantar médula ósea, hay que comprobar que el donante y el receptor son compatibles. "Por este motivo es necesario que sus datos estén siempre actualizados, comunicando al CRTS, o bien a la Fundación Josep Carreras, cualquier cambio de dirección postal, teléfono o correo electrónico", insisten.

¿En qué consiste la donación de médula ósea?

Existen dos vías, según explica en su web el Centro Regional de Transfusión. La primera fórmula: La obtención de células madre de sangre periférica requiere administrar 4 ó 5 inyecciones subcutáneas de unas sustancias denominadas factores de crecimiento hematopoyético, que hacen que las células madre de la médula ósea pasen a la sangre. Esta donación no requiere anestesia y se realiza en el hospital especializado más cercano al domicilio del donante.

La segunda opción: La donación de medula ósea se realiza extrayendo, con una jeringuilla, una pequeña cantidad de sangre medular de la parte posterior del hueso de la cadera. Esta extracción se realiza bajo anestesia general o epidural, en el hospital especializado más cercano al domicilio del donante.

¿Tiene riesgo la donación?

La donación de médula ósea "no conlleva otro riesgo que el de la anestesia". Los centros autorizados sí explican que, tras la extracción, puede existir "un ligero dolor residual en la zona de punción que desaparece a los pocos días de la donación". En la donación de progenitores de sangre periférica el único efecto secundario relevante es "el dolorimiento generalizado de huesos y músculos (como el de la gripe) que pueden producir los factores de crecimiento hematopoyético, y que desaparece en pocos días. El riesgo derivado de la obtención de estos progenitores es prácticamente nulo".

En caso de poder ser compatible con un paciente ¿puedo volver a donar otra vez?

Al cabo de unas semanas de la donación, la recuperación de la función medular es completa, por lo que sí se podría realizar otra donación. Sin embargo, cuando la donación es por aféresis, la normativa vigente indica que sólo se podrá volver a donar para el mismo paciente. Si la donación es mediante punción, puede donar para otro paciente transcurrido al menos un año.

¿Recibiré algún tipo de remuneración por donar?

No, la donación es siempre altruista. Sin embargo, sí se cubrirán los gastos derivados de la donación si los hubiera, como desplazamientos, alojamiento del donante y un acompañante "si la extracción se realiza en una ciudad que no es la residencia habitual o el valor de las jornadas laborables que se pudieran perder".

¿Puedo saber a quién doy mi médula?

No, según la ley española, la donación es anónima.