Qué hacer este fin de semana en Málaga: agenda de ocio del viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de mayo

Concurso de tapas de Málaga en la Mesa

Cuándo: Hasta el próximo domingo 28 de mayo. Dónde: Establecimientos participantes de Málaga capital y provincia. Precio: Entre 3 y 5 euros.

Establecimientos de toda la provincia han propuesto un total de 73 creaciones que harán las delicias de los más exigentes. Elaboraciones que concentran lo mejor de la huerta, el mar y la montaña, y con las que los participantes optan a premios por valor de 10.000 euros en publicidad en SUR: el premio a la Mejor Tapa otorgado por el jurado técnico, el Premio del Público, y el premio a la Mejor Tapa con un producto local, que este año ha sido el salchichón tipo Málaga.

Hasta el próximo domingo 28 de mayo, los más gourmet pueden visitar los establecimientos concursantes y disfrutar de las diferentes propuestas por un precio de entre 3 y 5 euros. Además de probarlas también pueden votarlas. Las votaciones pueden realizarse ya en esta página web , donde además se especifica la información y datos de interés de cada restaurante. Solo hay que cumplimentar el formulario y valorar las diferentes creaciones con una puntuación de 1 a 10 puntos. Si quieres saber más, pincha aquí

II Salón Moto & Bike

Cuándo: Del viernes al domingo. Horario: De 11 a 21 horas el viernes 19 y el sábado y el domingo de 11 a 20 horas. Dónde: Palacio de Ferias, Málaga capital. Entrada: 5 euros, para niños menores de 10 años el acceso es gratis.

Lo último de las principales marcas de motos y bicicletas podrán conocerse de primera mano este fin de semana en Málaga en la segunda edición del Salón Moto&Bike, que cuenta con varias novedades. El evento contará con 71 marcas, 31 de motos y 40 de bicicletas, el doble de firmas con respecto al año pasado, que fueron 30. Andrea Jiménez te cuenta más detalles.

Homenaje a Queen

Cuándo: Viernes, 22 horas. Dónde: La Cochera Cabaret, Málaga capital. Entradas: 15-20 euros. En Ticketea.com

El grupo murciano Unrisen Queen visita el escenario de La Cochera Cabaret con su homenaje al grupo liderado por Freddy Mercury. Con siete años de experiencia sobre los escenarios, la formación que rinde tributo a Queen desembarca por primera vez en Málaga con un espectáculo en el que recuperan las grandes canciones del grupo británico. Unrisen Queen se define como una banda de ‘glam rock’ que fundaron Chema Casanova, Rubén Sabater y Pasku Frutos.

Mataka, en concierto

Cuándo: Viernes, 21.30 horas. Dónde: La Cochera Cabaret, Málaga capital. Entradas: Entradas: 10 en venta anticipada y 12 en taquilla, por dos euros más en cada caso, un CD. Ya disponibles en lacocheracabaret.com

El flamenco, el rock progresivo, el reggae y otros géneros musicales forman la base sonora del grupo Matakalarata, que presenta esta noche en La Cochera Cabaret su segundo trabajo discográfico, ‘Love Machine’, grabado, mezclado y masterizado en los estudios Mobydick por Daniel Pineda y producido por ellos mismos. Matakalarata (o Mataka en versión abreviada) es una banda que incorpora una espectacular puesta en escena, con nueve músicos sobre las tablas, como destaca Rafael Cortés.

La compañía de Eva Yerbabuena, en el Cervantes

Cuándo: Viernes, 20 horas. Dónde: Teatro Cervantes, Málaga capital. Entradas: de 10 a 27 euros.

“'Apariencias' nos plantea preguntas que quizás no podamos responder desde la cabeza, sino escuchando el impacto de la obra en nuestros cuerpos. Una amalgama de inspiración impresionista donde nada es lo que parece ser, o puede que sí. Influenciada por la raíz más ortodoxa y clásica del flamenco, la propuesta viaja desde lo complejo y distanciado hasta lo simple y pasional. En este recorrido a través de la danza, la música, la voz, la palabra, la luz… todo se despoja de su piel". Así describe Eva Yerbabuena su espectáculo 'Apariencias', que llega este viernes al Teatro Cervantes.

Goyo Jiménez, en el Alameda

Cuándo: Hasta el domingo. Horarios: el jueves a 21 horas, viernes y sábado a 22 y el domingo a 20.30 horas. Dónde: Teatro Alameda, Málaga capital. Entradas: Jueves 17 euros (venta anticipada 15), viernes, sábado y domingo 19 euros (venta anticipada, 17).

El popular showman Goyo Jiménez recala en el Teatro Alameda este fin de semana con su espectáculo '¡Más difícil todavía!', en el que anuncia que hará cambiar de opinión a los que creían que nada podía ser todavía más difícil. Que la fantasía y la ilusión habían muerto. Que el pasado era cosa del pasado y el futuro un asunto de los bancos. Y que, de paso, hará que te desencajes de la risa.

Real Feria de Mayo de Ronda

Cuándo: Del viernes al lunes. Dónde: Recinto Ángel Harillo, Ronda. Entrada: gratis.

Una semana antes de que se celebre la próxima edición de Ronda Romántica, la ciudad del Tajo acoge la Real Feria de Mayo en el recinto Ángel Harillo. En esta edición se ha apostado por recuperar la muestra alimentaria e incluir distintas actividades relacionadas con el sector ganadero y la agricultura.

Hasta el próximo lunes se habilitará una carpa en la que estarán también representadas distintas razas vinculadas con la Serranía, como la cabra payoya, oveja merina de Grazalema, el cerdo rubio dorado andaluz o la vaca pajuna, entre otras. A lo largo de esas cuatro jornadas se sucederán concursos y exhibiciones de ganado, así como conferencias y charlas en torno a sus distintas características, según informa Javier Almellones.

Visitas nocturnas teatralizadas en La Concepción

Cuándo: Este viernes se estrena y continuará todos los miércoles y jueves hasta septiembre. Dónde: Jardín Botánico-Histórico La Concepción, Málaga capital. Entrada: 18 euros es la entrada individual y 15 para socios, estudiantes menores de 26 años, jubilados y menores de 16 años. Para información y reservas en taquilla, en el teléfono 951 926180 o en el e-mail infojbotanicomalaga@gmail.com.

El Jardín Botánico-Histórico La Concepción retoma este viernes sus veladas de teatro nocturno con el estreno de la obra 'La historia jamás contada', que los amantes de la naturaleza y la historia podrán disfrutar a lo largo del verano. Esta representación compartirá el cartel estival del botánico con la pieza “Un paseo por el tiempo”, que ya se interpretó con gran éxito la temporada pasada.

Las sesiones teatralizadas incluirán una visita al patio interior de la Casa-Palacio, la antigua biblioteca, el famoso cenador con glicinias y el mirador histórico con la reciente iluminación. Todo ello, con la compañía de algunos de los personajes que forman parte de la historia del Jardín Botánico, caracterizados de época. Para más detalles, pincha aquí.

El Caminito del Rey revive la visita del rey Alfonso XIII con pases teatralizados

Cuándo: Viernes (11 y 16 horas) y sábado (10, 13 y 17 horas). Dónde: Caminito del Rey. Precio: 18 euros. Los interesados pueden inscribirse en en la Oficina de Turismo de Ardales a través del correo electrónico turismo@ardales.es.

El domingo se cumplen 96 años de la visita de lrey Alfonso XIII a las pasarelas del Caminito del Rey. Para rememorar aquella jornada se han organizado unas visitas exclusivas que permitirán revivir a los asistentes el paso del monarca por este enclave.La ruta se iniciará en el propio Sillón del Rey, donde Alfonso XIII firmó el acta de terminación de las obras y continuará hasta el zona de acceso a los cañones. Allí toda la comitiva real se introducirá en la Presa del Gaitanejo como se hiciera por aquel entonces con las explicaciones del responsable de este proyecto de ingeniería, Rafael Benjumea, acerca de la importancia tecnológica de estas centrales hidroeléctricas que ese día se culminaban. El siguiente punto de interés de las escenificaciones será el recorrido del monarca por las propias pasarelas donde quedaría impresionado por la obra y el espacio natural que lo alberga.

En total serán 15 actores vestidos de la época los que interpretarán a toda la comitiva formada por la figura del monarca y la de los políticos y técnicos que le acompañaron justo hasta el Puentecillo de la Cueva del Toro, donde el rey Alfonso XIII abandonará el sendero y se despedirá de los asistentes a las visitas teatralizadas que continuarán con un guía para realizar el recorrido al completo.

Décima Noche en Blanco de Málaga

Cuándo: Sábado, de las 19 a las 02 horas. Dónde: 92 espacios de Málaga capital. Entrada: gratis.

La cultura nos va a quitar el sueño este sábado. Porque se celebra la Noche en Blanco de Málaga, que cumple su décima edición. Y ofrece cerca de 220 motivos para no dormirse, tantos como actividades recoge en esta nueva entrega. Como siempre, todo lo incluido en el programa de actos tiene entrada gratuita y, para que la falta de tiempo no sea una excusa, habrá ni más ni menos que siete horas (una más de lo habitual) para disfrutar de esta gran jornada, que arrancará a las siete de la tarde y se prolongará hasta las dos de la madrugada. Aquí tienes la guía para no perderte nada

Teatro musical: 'El muro'

Cuándo: Sábado, 20 horas. Dónde: Teatro Cervantes, Málaga capital. Entradas: 18 euros.

En plena era de las comunicaciones, la incomunicación humana se hace cada vez más evidente. El muro se construye sobre las canciones del disco The wall, de Pink Floyd, y explica cómo cada individuo define su propia existencia por oposición a los demás, al tiempo que los necesita para poder ser él mismo. En formato de concierto de rock, con banda y veinticuatro actores en escena, El muro es la historia de cómo un hombre se aísla para protegerse del mundo hasta que ese “destierro” se convierte en una prisión que le tortura.

Tributo a El último de la Fila

Cuándo: Sábado, 22 horas. Dónde: Sala París 15, Málaga capital. Entradas: 12 euros. En Ticketea.com

Los grandes éxitos de Manolo García y Quimi Portet sonarán este sábado en la sala París 15 con El Último Tributo. El éxito de la banda original de El Último de la Fila impulsó a una serie de jóvenes músicos profesionales de Barcelona a unirse para rendir homenaje a esta formación. Desde 2007 viajan por toda la geografía nacional con las canciones de esta banda. El Último Tributo ofrece un repaso a toda la discografía de una de las formaciones de más éxito del pop-rock nacional.

Street Food en Álora

Cuándo: Sábado (de 11 a 23 horas) y el domingo (de 11 a 18 horas). Dónde: en los aparcamientos de la calle Carmona, Álora. Entrada: gratis.

La localidad de Álora acoge este fin de semana la primera edición de su Street Food, una cita en la que la gastronomía se unirá al buen ambiente. Uno de los ejes de este evento será la cocina de las Food Truck de diferentes ciudades españolas, que se instalarán junto al casco urbano de Álora.

Otros alicientes para acercarse hasta el Street Food serán las distintas actividades que también se han programado, como las visitas guiadas a los principales monumentos del pueblo, juegos infantiles, actuaciones musicales, exposiciones de coches o el sorteo de distintos regalos para los participantes, según informa Javier Almellones.

La IV Ruta del Rock de Torremolinos

Cuándo: Del 19 al 21 de mayo.

La IV Ruta del Rock de Torremolinos comienza este viernes 19 de mayo, con actuaciones musicales que no solo comprenderán este estilo de música. También habrá sitio en los locales torremolinenses para el flamenco, la fusión o músicas del mundo más de 60 conciertos en tan solo seis días.

Tres bares abrirán las festividades a partir de las 20.00 horas. El Mediterráneo acogerá una doble sesión de ‘Vulcano’, en la Librería Tetería Ítaca estará ‘Paco Carmona’ y en el Vanilla Cafe ‘Bárbara Pereda + Dani’, también con doble sesión. A las 21.00 será el turno de ‘Los Copiones’ en el Telepizza, mientras que a las 22.00 horas ‘Tenguerengue’ estará en el Café el N.A. y ‘A pelo con la de palo’ en el Vintage 22.

El sábado 20 será el día con más conciertos y actuaciones. La música comenzará a las 19.00 horas en Arena Resto&Bar con ‘Duette’ y en Baccus con ‘Perversion’. El Mesón Colorado acogerá la actuación de ‘Vulcano’ a las 20.00 horas, ‘A pelo con la de palo’ estará en La Perla y en Mar de Tapas participará ‘Jesús Palma’. A las 20.30 ‘The Silver Beats’ acudirán al Restaurante La Langosta, mientras que a las 21.00 comenzarán los conciertos de ‘Maika Lavera Dúo’ en Pub Branigans, ‘Manzanita + Nani Cortés’ en Moliere Playa y ‘TNT (Tributo a AC/DC)’ en Bar Amsterdam. A las 21.30 será el turno de ‘Ten Shots&Ko’ en LBK, y a las 22.00 ‘The Radions’ estará en Cervecería Twister y ‘Clara Parker’ en Galloping Major.

El domingo 21 será un día algo más tranquilo. ‘Spoiler’ estará en La Playa Summer a las 17.00 y realizará una doble sesión. A la misma hora, pero en el Horno Beach Club, estará ‘Jens Malling + Magnet Man’, también con una doble sesión.

Tras recuperar fuerzas durante la semana, el viernes 26 los bares volverán a llenarse de la mejor música. A las 17.00 horas ‘Sergio XL’ visitará Cantina la Cachava y a las 19.00 ‘Vulcano’ hará lo propio en Bar Tía María. A las 20.00 ‘Las Ejecutivos’ estarán en la Cervezoteca, a las 21.00 ‘Free Soul Band’ tocará en Garfields Bar y ‘Desirée García y Sergio Pino’ lo harán en Ajopicao. Cerrará la noche ‘Money Makers’ en Maná Playamar, a partir de las 22.00 horas.

El sábado 27 abrirá los conciertos ‘Sterteo 80’ en Guinn’s Sport Bar y ‘Kassia’ an Danger Cafe Racer, ambos a las 19.00. A las 19.30 será el turno de ‘Rocío Guerrero Flamenco Fusión’ en La Eskinita, mientras que a las 20.00 comenzará ‘Patricia Almeda’ en La Pepa. A partir de las 21.00 horas ‘Tocata Covers’ estará en PuroBar y a las 21.30 se podrá escuchar a ‘Remedios Cortés’ en Cervecería Doña Tapa. A las 22.00 cerrarán la ruta ‘La leyenda de los héroes’ en The Pink Elephant y ‘Rick & The Dukes’ en Peggy’sue. Finalmente, ‘George Legend&Friends’ estará el domingo 28 a las 17.00 horas en Álamo 43.

XXIX Día de la Bicicleta y del Patín en Torremolinos

Cuándo: Domingo, 10 horas. Dónde: Plaza Blas Infante. Precio: gratis. Los interesados pueden inscribirse en las oficinas del Palacio San Miguel y en la web www.pmdt.es

Torremolinos alberga este domingo el XXIX Día de la Bicicleta y del Patín, con un recorrido de seis kilómetros. teniendo como punto de salida la plaza Blas Infante del Ayuntamiento. Este evento deportivo tiene como objetivo promover el deporte entre todas las edades, por lo que está abierta a todo tipo de público. Se premiará al colegio y grupo familiar con mayor participación, al participante y grupo más original, así como al participante más joven y al de mayor edad. Al finalizar se hará entrega de premios a aquellos ciclistas en grupo o individuales que sean más originales.

Marcha por Cudeca - Walkathon 2017 en Benalmádena

Cuándo: Domingo, 10 horas. Dónde: Paseo marítimo frente Hotel Sunset Beach, Calle Torrevigía, Benalmádena. Precio: 10 euros por adulto, seis para los niños hasta 12 años ó 20 euros el pack familiar.

La Marcha por Cudeca - Walkathon tiene como objetivo concienciar sobre la labor asistencial de Cudeca y recaudar fondos para asistir cada año a más de 1.300 personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado y sin posibilidad de curación, y ofrecer apoyo a sus familiares, en la provincia de Málaga, de manera totalmente gratuita. Habrá rutas de dos, cinco y diez kilómetros. Para más información, pinchar aquí.

Fiesta de la Naranja en Coín

Cuándo: Domingo, desde las 11 horas. Dónde: Plaza Bermúdez de la Rubia, Coín. Entrada: gratis.

Degustaciones gastronómicas, un certamen de postres y actuaciones musicales son algunos de los atractivos de la Fiesta de la Naraja de Coín, que este domingo celebrará su vigésimo primera edición.

Los que acudan a esta sabrosa cita podrán degustar gratuitamente zumos elaborados con estos cítricos del Valle del Azahar recién exprimidos desde las 11 de la mañana. Posteriormente, en torno a la hora del almuerzo, se repartirán raciones de ensaladilla de naranjas y de la tradicional sopa ‘hervía’. El evento contará también con un concurso de postres con naranja y un mercado de productos artesanales.

Danza en el Museo Carmen Thyssen

Cuándo: Domingo, 12 horas. Dónde: Patio de columnas del Museo Carmen Thyssen Málaga, Málaga capital. Entrada: gratis.

El Museo Carmen Thyssen Málaga ofrece un espectáculo de danza este domingo para celebrar el Día Internacional de los Museos. Así, alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Málaga ofrecerán 'El lenguaje de las emociones', está inspirada en la temática elegida para esta ocasión por parte del Consejo Internacional de Museos (ICOM) basada en la idea de 'Museos e historias controvertidas. Decir lo indecible en museos'.

El programa seleccionado está compuesto por un total de diez piezas coreográficas con una duración de 40 minutos y está dirigido tanto al público general como al familiar.

El Pompidou se abre a los niños

Cuándo: Todos los días salvo los martes, hasta el 15 de septiembre. Dónde: Centre Pompidou Málaga. Entrada: gratis.

Bajo el título ‘¡Vaya circo!’, el Pompidou de Málaga diseña un montaje interactivo que llama a los más pequeños a reflexionar sobre cuestiones como el movimiento, el equilibrio, la composición de color o la importancia de los materiales según qué se quiera crear. La muestra, como todas las de esta serie, es de entrada gratuita y podrá visitarse hasta el próximo 15 de septiembre. Antonio Javier López tiene más detalles

VI Ruta de la Tapa de Torremolinos

Cuándo: Hasta el domingo 21 de mayo. Dónde: 43 establecimientos participantes. Precio: bebida y aperitivo por 2 euros.

Un total de 43 establecimientos participan este año en la VI Ruta de la Tapa de Torremolinos, que incluirá diversas propuestas. En la parte más oriental de Torremolinos, el bar Álamo 43 podrá a disposición de los comensales su tapa ‘Piura’. El Chopp, en pleno Paseo Marítimo de Playamar, ha diseñado una ‘Flor de bacon y huevo’. La Bodeguita del Sur participará con unos ‘Champiñones rebeldes’. Llegando casi a la zona centro, la Pizzería la Favorita presenta un ‘Rollito de berenjena a la parmigiana’ y el bar Mejor con Reserva ha dispuesto un ‘Secreto ibérico a la sal con salsa gitana’. En la zona Centro, el bar La Gamba Alegre ha montado un ‘Pil Pil Boom’; mientras que el local La Pepa ha presentado a concurso su ‘Jardín de la Pepa’. El Telepizza acompañará la caña con una porción de su pizza más clásica, mientras que la Pizzería Pelette lo hará con una ‘Coca de boletus y langostinos.El Abuelo ha adaptado la cocina oriental a la española con un ‘Sushi Andaluz’. El bar La Ruf aporta su tradicional toque sueco con un ‘Skagen en pan’, mientras que La Eskinita se ha decidido con algo más mexicano con un ‘Crazy Roll’. Otro que se inclina más por lo orienta es La Kanela, que ha diseñado ‘Sushy español con helado de aceitunas negras sobre ensalada de algas’. La Bodega apuesta pro sabores más tradicionales con unas ‘Albóndigas de choco en salsa de almendra y patatas chip’, al igual que el Ajopicao que ha presentará ‘Sabores de Cái’.

El bar 4 Cuartos te hará viajar a la India con su ‘Samosa 4 Cuartos’. El bar El Jardín acompañará la cerveza de un ‘Paté de sardinas’, y la Taberna Mansiega continúa con los toques del mar al presentar unos ‘Fideos negros con ali-oli de menta y pomelo’. Bacio di Crema ahondará en la cultura italiana y engañará al paladar con una ‘Falsa caprese’ mientras que Luna Egipcia hace honor a su nombre y ha diseñado un ‘Ojo del Faraón’.

El bar Pata Negra opta por una plato típico español y realizará ‘Cochinillo segoviano con patata violette a la sal de tomillo’. La Cervezoteca participa con un ‘Mini hotdog con patata paja’ y el Restaurante D’Elys ha diseñado un ‘Mini pancook de marisco y crujiente de gamas’. El bar Vuelta y Media opta por un ‘Gazpacho de cereza con gamba’. El Mesón Palenque rediseña un carne típica española al presentar un ‘Crujiente de secreto ibérico con cebolla caramelizada en base de salmorejo’, la Taberna Matahambre preparará ‘Un pucherito enrollao’, y Caléndula Tapas reformulará el ‘Pulpo a la Gallega’.

El bar El Museo participará con un ‘Lomo al Moriles’, mientras que El Cielo Chill Out será otro de los que nos hagan viajar a oriente con un ‘Pincho de pollo con salsa tayaki y salsa verde con salteado de verduras’. Mar de Tapas presenta un ‘Solomillo de cerdo con cebolla confitada y queso de cabra’. El Café Bar la Palmera apuesta por los sabores del mar con ‘Langostinos al curry con arroz basmati y especias aromáticas’.

El restaurante La Pondesora ha diseñado unos ‘Nidos de tomate’. El Caballo Andaluz presenta un ‘Bollito relleno de salmorejo cordobés con jamón y huevo duro’. Para finalizar en la zona centro, Purobar retoma el marisco con un ‘Crujiente de langostino con ensaladilla dulce bicolor’.

En la parte más antigua de Torremolinos cinco bares se han presentado a concurso. El Cien Montaditos de la plaza Federico García Lorca ha preparado un ‘Montadito de queso brie, morcilla de untar y bacon ahumado’, en la misma plaza la Cervecería Doña Tapa presentará un ‘Corazón crujiente’. El Bar Los Valles participará con una ‘Tartaleta de gorgonzola y pera’, mientras que en el Bar Qué Bueno se podrá disfrutar de una ‘Sarmaluta’. Por último, el Restaurante Nuevo Lanjarón presenta ‘El sabor de mi infancia’.

En la Carihuela sólo se han presentado cuatro bares, pero todos ellos con versiones modificadas de platos tradicionales. La Taberna Andaluza Rufino realiza una ‘Ensaladilla rusa con cebolla crujiente’, La Tapateka participa con una ‘Piruleta de solomillo y espárrago crujiente al mojo picón’. Al Rocío Bar opta por un ‘Pincho de pollo crujiente sobre cama de cebolla y vinagreta de mostaza’, por último El Horno Beach Club se inclina por lo oriental con ‘Thai stick de ternera con aderezo oriental spicy y mayonesa de arándanos’.

VI Ruta de la Tapa de Torre del Mar

Cuándo: Hasta el 28 de mayo. Dónde: 23 establecimientos participantes de Torre del Mar. Precio: Bebida y aperitivo por dos euros.

La VI Ruta de la Tapa de Torre del Mar arranca este viernes, y se prolongará durante un mes con la participación de 23 establecimientos del municipio. En esta ocasión ofrecerán un aperitivo con bebida por un precio de dos euros: La Capilla de Palacios, La Garnacha, Con Corazón Mari, Zen, Azúcar, El vino de Alex, Detalles Tapas, Mesón El Jazmín, Brujas Lounge, Cafetería Venecia, Safari Lounge, Cafetería Edén, Café Deli's, Barra Fina, Mogador, Viejo Tonel en Tacuba, Kick Off, Vintash, La Cava, La Vendimia, A Contraluz, Oasis y Berebere Oasis del Mar.

Para los clientes habrá pasaportes en la oficina de Turismo de Torre del Mar y en los establecimientos participantes. Entre todos los pasaportes completados se sortearán un premio de 300 euros y dos de 100 (en dinero ACET), así como 20 entradas del Weekend Beach Festival, y 23 cenas degustación para dos personas donadas por cada uno de los comercios participantes.

El Picasso estrena su alianza con la Tate de Londres

fotogalería / Salvador Salas

Dónde: Museo Picasso Málaga. Cuándo: Hasta el 17 de septiembre. Entradas: Entre 10 y 3 euros.

‘Bacon, Freud y la Escuela de Londres’ es la ambiciosa exposición que inaugura la alianza estratégica entre el Museo Picasso Málaga y la Tate Gallery de Londres. De la institución británica proceden las 90 piezas que hasta el próximo 17 de septiembre ponen ante los ojos de los visitantes al MPM uno de los capítulos más vibrantes de la Historia del Arte occidental del último siglo. Porque hasta ocho décadas cubren las obras del nuevo proyecto de la pinacoteca malagueña, que suma una importante muesca en su presencia internacional. Antonio Javier López tiene más información.

'Arte y superación', en la Sala Moreno Villa

Dónde: C/ Merced 1. Sala Moreno Villa, mercado de la Merced, Málaga capital. Cuándo: hasta el 23 de junio. Horario: de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00.

La Sala Moreno Villa, en el edificio municipal de la Merced, alberga una treintena de obras de los más reconocidos artistas miembros de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie de todo el mundo. La muestra, titulada 'Arte y superación', puede visitarse hasta el próximo 23 de junio. Para más detalles, pinchar aquí.