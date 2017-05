Planes gratis en Málaga: agenda de ocio del viernes 19, sábado 20 y domingo 21 de mayo

Real Feria de Mayo de Ronda

Cuándo: Del viernes al lunes. Dónde: Recinto Ángel Harillo, Ronda. Entrada: gratis.

Una semana antes de que se celebre la próxima edición de Ronda Romántica, la ciudad del Tajo acoge la Real Feria de Mayo en el recinto Ángel Harillo. En esta edición se ha apostado por recuperar la muestra alimentaria e incluir distintas actividades relacionadas con el sector ganadero y la agricultura.

Hasta el próximo lunes se habilitará una carpa en la que estarán también representadas distintas razas vinculadas con la Serranía, como la cabra payoya, oveja merina de Grazalema, el cerdo rubio dorado andaluz o la vaca pajuna, entre otras. A lo largo de esas cuatro jornadas se sucederán concursos y exhibiciones de ganado, así como conferencias y charlas en torno a sus distintas características, según informa Javier Almellones

Décima Noche en Blanco de Málaga

Cuándo: Sábado, de las 19 a las 02 horas. Dónde: 92 espacios de Málaga capital. Entrada: gratis.

La cultura nos va a quitar el sueño este sábado. Porque se celebra la Noche en Blanco de Málaga, que cumple su décima edición. Y ofrece cerca de 220 motivos para no dormirse, tantos como actividades recoge en esta nueva entrega. Como siempre, todo lo incluido en el programa de actos tiene entrada gratuita y, para que la falta de tiempo no sea una excusa, habrá ni más ni menos que siete horas (una más de lo habitual) para disfrutar de esta gran jornada, que arrancará a las siete de la tarde y se prolongará hasta las dos de la madrugada. Aquí tienes la guía para no perderte nada

XXIX Día de la Bicicleta y del Patín en Torremolinos

Cuándo: Domingo, 10 horas. Dónde: Plaza Blas Infante. Precio: gratis. Los interesados pueden inscribirse en las oficinas del Palacio San Miguel y en la web www.pmdt.es

Torremolinos alberga este domingo el XXIX Día de la Bicicleta y del Patín, con un recorrido de seis kilómetros. teniendo como punto de salida la plaza Blas Infante del Ayuntamiento. Este evento deportivo tiene como objetivo promover el deporte entre todas las edades, por lo que está abierta a todo tipo de público. Se premiará al colegio y grupo familiar con mayor participación, al participante y grupo más original, así como al participante más joven y al de mayor edad. Al finalizar se hará entrega de premios a aquellos ciclistas en grupo o individuales que sean más originales.

Fiesta de la Naranja en Coín

Cuándo: Domingo, desde las 11 horas. Dónde: Plaza Bermúdez de la Rubia, Coín. Entrada: gratis.

Degustaciones gastronómicas, un certamen de postres y actuaciones musicales son algunos de los atractivos de la Fiesta de la Naraja de Coín, que este domingo celebrará su vigésimo primera edición.

Los que acudan a esta sabrosa cita podrán degustar gratuitamente zumos elaborados con estos cítricos del Valle del Azahar recién exprimidos desde las 11 de la mañana. Posteriormente, en torno a la hora del almuerzo, se repartirán raciones de ensaladilla de naranjas y de la tradicional sopa ‘hervía’. El evento contará también con un concurso de postres con naranja y un mercado de productos artesanales.

Danza en el Museo Carmen Thyssen

Cuándo: Domingo, 12 horas. Dónde: Patio de columnas del Museo Carmen Thyssen Málaga, Málaga capital. Entrada: gratis.

El Museo Carmen Thyssen Málaga ofrece un espectáculo de danza este domingo para celebrar el Día Internacional de los Museos. Así, alumnos del Conservatorio Superior de Danza de Málaga ofrecerán 'El lenguaje de las emociones', está inspirada en la temática elegida para esta ocasión por parte del Consejo Internacional de Museos (ICOM) basada en la idea de 'Museos e historias controvertidas. Decir lo indecible en museos'.

El programa seleccionado está compuesto por un total de diez piezas coreográficas con una duración de 40 minutos y está dirigido tanto al público general como al familiar.