Un año de prisión al cantante de Def con Dos por enaltecer el terrorismo

madrid. El Tribunal Supremo condenó a un año de prisión a César Augusto Montaña Lehmann, más conocido como 'César Strawberry', cantante del grupo Def con Dos, como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo y/o humillación de las víctimas, y le castigó, además, con seis años y seis meses de inhabilitación absoluta para empleo o cargo público. Por cuatro votos a uno, los magistrados de la Sala Segunda (de lo penal) anularon ayer la absolución dictada por la Audiencia Nacional tras admitir el recurso de la Fiscalía. El tribunal consideró delictivos los comentarios que el cantante publicó en la red social Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2014, en los que mencionaba, entre otras personas, al funcionario de prisiones secuestrado por ETA José Antonio Ortega Lara o a los Grapo. El ponente de la sentencia, el presidente de la sala Manuel Marchena, justificó que fueron mensajes de burla que «alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano», sin que la provocación, la ironía o el sarcasmo (el «nihilismo surrealista», según 'César Strawberry') «hagan viable una causa supralegal de exclusión de la culpabilidad».

El tribunal subrayó que la absolución del acusado en la Audiencia Nacional no puede identificarse con una interpretación del artículo 578 del Código Penal (enaltecimiento del terrorismo y/o humillación de sus víctimas), que para su aplicación exija la valoración de un dictamen pericial sobre la etiqueta que el autor reivindica para su propia obra artística, «entre otras razones, porque esos complementos explicativos no se incluyen en el mensaje de burla, y no son ni sátira ni crítica ácida».

Voto discrepante

Los 'tuits' citados en la sentencia son: «El fascismo sin complejos de Aguirre me hace añorar hasta los Grapo», «A Ortega Lara habría que secuestrarle ahora», «Street Fighter, edición post ETA: Ortega Lara vs Eduardo Madina», «Franco, Serrano Suñer, Arias Navarro, Fraga, Blas Piñar... Si no les das lo que a Carrero Blanco, la longevidad se pone siempre de su lado», «Cuántos deberían seguir el vuelo de Carrero Blanco», y un último que era una conversación con otro usuario donde Montaña dice: «Ya casi es el cumpleaños del Rey. ¡Qué emoción¡». El otro usuario le dice: «Ya tendrás el regalo preparado, no? Qué le vas a regalar?». «Un roscón-bomba». Para la sala, es evidente que las afirmaciones evocadoras de «una mal entendida nostalgia por la actividad de los Grapo; el deseo de un nuevo secuestro de Ortega Lara; o la justificación del asesinato de Carrero Blanco aplicado a otros personajes históricos (...) colman la tipicidad descrita en el Código Penal».

La sentencia contó con el voto discrepante del magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, que apoyó la absolución porque los mensajes, aunque «torpes y groseros», «no pasan de ser meros exabruptos sin mayor recorrido» y se enmarcan «en expresiones de una subcultura» de algunos grupos «integrados preferentemente por jóvenes duramente tratados en sus expectativas de trabajo y de vida por las crueles políticas económicas».

'Strawberry' aseguró que nunca ha enaltecido el terrorismo, denunció que la sentencia es «política» y se declaró víctima de un castigo «ejemplarizante» porque la Fiscalía, que recurrió la absolución, le ha aplicado el «derecho penal del enemigo». Anunció recursos ante el Constitucional y la Corte Europea de Derechos Humanos.