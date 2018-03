Marcela Lagarde: «Este 8M ha comenzado el siglo de las mujeres» Marcela Lagarde, ayer en el CAC en una conferencia. / M. Fernández La activista anuncia en Málaga que el movimiento feminista triunfará al hacerse «global» IVÁN GELIBTER Sábado, 10 marzo 2018, 00:33

Marcela Lagarde (México, 1948) es una las referencias mundiales en el feminismo y sin duda alguna la voz más autorizada en la materia en toda Latinoamérica. Tras años de estudio, reivindicación y lucha en el campo de la igualdad, resultaba sobrecogedor ver la forma en que se expresaba ayer sobre lo ocurrido en todo el mundo –y concretamente en España– este pasado jueves 8 de marzo. Esta académica, antropóloga e investigadora se encontraba ayer precisamente en Málaga para dar una conferencia en el CAC organizada por la Fundación Gloria Arenas, por lo que SURaprovechó para charlar con ella sobre lo que consideró «un antes y un después» en siglos de lucha de las mujeres.

Lagarde sostuvo, sin atisbo de duda, que se trató de un hito que marcará los próximos años y afirmó en varias ocasiones que este 8 de marzo, dadas las circunstancias, «ha comenzado el siglo de las mujeres». «El movimiento feminista existe desde hace muchos años y se ha pasado por diferentes fases», explica. «Sin embargo, hasta esta jornada de concentraciones, huelgas, paros y manifestaciones, nunca se había dado una situación tan transversal, en la que mujeres de todas las ideologías o identificaciones políticas habían encontrado tantos puntos en común», afirma.

Marcela Lagarde, que vivió el 8 de marzo en Sevilla, destacó que lo primero que sintió ante lo que estaba ocurriendo fue un profundo sentimiento de felicidad. «Salir a la calle y ver a tantas compañeras, tantas mujeres unidas;familias de hasta tres generaciones bajo la misma pancarta y las mismas exigencias, es un triunfo del movimiento que marca un punto de inflexión», añade. Sin embargo, más allá del éxito del 8 de marzo, Lagarde pone el acento en lo que esto puede significar para las mujeres. «El feminismo ya no es una cuestión de tres o cuatro, sino que hemos conseguido que se convierta en un movimiento global, lo que lo hace absolutamente imparable», sostiene. «A partir de ahora toca seguir trabajando, pero ahora resultará más ‘sencillo’ que estos temas estén permanentemente en al agenda política de los gobiernos, pero también en las agendas sociales de hombres y mujeres en todas partes del mundo».

«Las que no están»

En esta conferencia multitudinaria –cuyas inscripciones se habían completado hace días– se encontraba justamente Lola Fernández, que además de presidenta de la asociación Incide en Málaga, fue la mujer que anoche ejerció como portavoz dando lectura al manifiesto como miembro de la coordinadora 8 de marzo.

Galería. El 8M en Málaga, en imágenes. / SUR

Fernández, una de las referencias históricas del feminismo en la provincia de Málaga, también comentaba con tono emocionado lo que significó la jornada del jueves. «Tengo que reconocer que nos dimos de bruces con una respuesta que en parte ya preveíamos, pero que a medida que pasaba el día desbordó nuestras previsiones. Estoy segura que va a marcar un antes y un después, porque de hecho ya está ocurriendo», sostuvo. En su criterio, ahora toca «reflexionar»; sentarse y empezar a elaborar la agenda para luchar por las reivindicaciones. «Y por supuesto que nos articulemos como movimiento en la sociedad civil. En definitiva, ahora toca trabajar, o seguir trabajando», añadió.

Lola Fernández estimó que uno de los éxitos del 8 de marzo de 2018 ha sido la demostración de que el feminismo es «transversal». «Hemos visto a muchas mujeres luchando por la igualdad: en los sindicatos, en la universidad, en los partidos y hasta en el ocio. Hay mujeres reivindicando en todas partes, y creo que lo más importante de ayer (por el jueves) fue el vernos unidas a todas en el mismo lugar y pidiendo, a grandes, rasgos, lo mismo. Vimos que somos muchas feministas y que podemos hacer una grandísima revolución», asegura.

Cuando escucha que Lagarde afirma que este 8 de marzo ha comenzado el siglo de las mujeres, Lola Fernández se emocionó. «Creo que va a ser algo importantísimo. Yo también pienso que éste va a ser el siglo de las mujeres, porque apenas acaba de empezar y vemos que el feminismo avanza muy rápido. En muy poco tiempo empezaremos a ver el fruto: y me da que algunos serán inmediatos», señala.

En cuanto a los pasos a seguir, Fernández explicó que continuarán con la «articulación feminista» de la sociedad. «Se trata de un instrumento muy antiguo que nos sirve para hacer agendas de mínimos. Hay que tener en cuenta que ahora se van a sumar muchas más personas. Se tratarán temas como la igualdad salarial,pero también las reivindicaciones de las mujeres periodistas, las científicas, las de las trabajadoras de los hoteles, las de los trabajos mal pagados... todas estas cuestiones unidas es lo que mueve al feminismo», afirma.

De todo lo ocurrido el jueves, la portavoz de la coordinadora insiste en resaltar una cuestión en concreto: «Había un frase que me impactó, la que se refería a las voces de las que no estaban: las asesinadas, las víctimas del miedo o las que están en trabajos precarios y con la espada de damocles del despido. Éramos las voces de las que no están. Por eso hay que insistir, ahora más que nunca, que la revolución es ahora, el cambio es ahora».