Los partidos políticos coinciden en el hito de este 8 de marzo y apelan a trabajar de cara al futuro

Es evidente que cuando una manifestación –como la de este pasado jueves– consigue reunir en Málaga a más de 50.000 personas, no se trata de una sola sensibilidad, porque no hay ningún partido o ideología en concreto que consiga reunir a tantas personas en el mismo momento. Resulta poco habitual encontrar últimamente grandes consensos que puedan reunir a todo el arco político, pero la jornada del 8 de marzo ha obrado un pequeño milagro, y es que al menos los portavoces locales de los partidos consideren que se trata de un movimiento transversal con el que se debe trabajar para alcanzar un mejor futuro en los próximos años. Además, la mayor parte de estos portavoces coinciden con la activista Marcela Lagarde en que este siglo XXI podría ser el de las mujeres.

Francisco de la Torre. Alcalde «Este 8 de marzo debe ser un estímulo»

A juicio del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la manifestación del jueves fue un hecho muy positivo. «Que haya una respuesta tan masiva, como nunca, debe ser un estímulo para hacer las cosas muy bien», señaló por la mañana en una rueda prensa:una convocatoria en la que aprovechó para resaltar la importancia de la educación y la igualdad plena, y recalcó que este movimiento no debe ser cosa de un solo día. En cuanto a las afirmaciones de Lagarde, sostuvo que éste ha sido un paso importante, «pero el avance de la mujer, en el caso de España, venía ya desde la Constitución del 78 aunque queda aún muchísimo por hacer. La educación es esencial para llegar a la igualdad ideal», añadió.

Fuensanta Lima. PSOE «Toca trabajar en el campo legislativo»

La senadora y vicesecretaria de Igualdad del PSOE de Málaga, Fuensanta Lima, señaló que una de las cosas que más le alegrócomo feminista fue haber visto el jueves a tantas mujeres jóvenes. A su juicio, a partir de ahora es el momento de trabajar en el campo legislativo y apostar por aspectos como la coeducación en materia de género, y poner encima de la mesa leyes contra la violencia salarial. «Igual que los mayores han salido a la calle, las mujeres ya estamos cansadas», señaló, afirmando además que el jueves se sintió «emocionada» ante lo que estaba ocurriendo. «No hay marcha atrás, la igualdad y el feminismo tiene que estar en todas las agendas políticas», sentenció. Su compañero en la Casona, Dani Pérez, aseguró que fue un «orgullo» ver la «lección feminista» que dieron las mujeres en un «día épico». «Estoy convencido de que será el siglo de las mujeres, que tendrán preeminencia en la sociedad», añadió.

Ysabel Torralbo. Málaga Ahora «Estoy convencida de quela mujer tendrá el protagonismo»

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, a la que se vio muy activa durante la marcha del mediodía de este pasado jueves, reconoce que no se puede negar que hay unas reivindicaciones de igualdad que ya forman parte de la sociedad. «Se ha legitimado a través de huelga de que hay una demanda muy fuerte que tiene que ver con el feminismo. Podíamos establecer cuáles son los niveles, pero abarca desde el tema laboral, pasando por los cuidados y los trabajos invisiblizados. Ha sido un revulsivo el poder encontrarnos tantas personas, máxime cuando se ha denigrado el término feminismo», asegura, para matizar que al final todo el mundo se ha encontrado en el mismo lugar. Habrá matices, y nadie tiene la voz absoluta, pero estoy convencida como Lagarde de que la mujer tendrá el protagonismo en el futuro, y habrá una nueva transformación», sentenció.

Juanjo Espinosa. Podemos «La opresión tiene una ideología»

El concejal no adscrito en Málaga y miembro de Podemos, Juanjo Espinosa, describió la jornada del jueves como «histórica además de emotiva». «Esto es algo que se viene trabajando desde hace años en el feminismo, y que da el pulso de cómo la sociedad ha dicho basta a un sistema basado en la explotación a las mujeres», afirmó sobre un movimiento que también califica como «muy transversal». «La sonoridad ha conseguido una solidaridad entre mujeres muy diferentes que se consideran un colectivo. Saludo que todas las mujeres se incorporen, aunque no hay que olvidar que la opresión tiene una ideología. Hay leyes que se pueden revertir», sostiene Espinosa, que dice mostrarse de acuerdo con Lagarde porque la revolución será feminista «o no será».

Juan Cassá. Ciudadanos «Espero que sea el siglo de la igualdad y las libertades»

El portavoz de Ciudadanos en Málaga capital, Juan Cassá, remarcó que los hombres tienen que ser los primeros implicados para luchar por un futuro en libertad e igualdad. «El jueves fue un día histórico y yo lo celebré como suelo hacer por convicción: cuidando de mis cuatro hijos porque mi mujer tenía viaje de trabajo. Ella tiene una agenda intensa también y yo me encargo de muchísimas cuestiones domésticas y familiares», relató. Así como la mayor parte de sus homólogos, Cassá espera que sea éste el siglo de la mujer «en tanto que ampliamente sea el siglo de la igualdad y libertades», aunque advierte de que no aceptará lecciones «de quienes no respetan las libertades, a esos de siempre que quieren imponer, dividir y violentar».

Eduardo Zorrilla. IU «La era está pariendo un mundo más igualitario»

El portavoz de IU-Málaga para la gente, Eduardo Zorrilla, considera que este 8 de marzo ha significado la evidencia de que se ha producido un proceso histórico de «autoorganización feminista». «Las mujeres han inundado las calles de Málaga. La era está pariendo un mundo más igualitario», añade. A su juicio, y visto lo visto en las últimas semanas y especialmente este pasado jueves, «se ha abierto una inmensa grieta en este mundo patriarcal, y las mujeres tienen clara la lucha y saben que pueden», sostiene.

Elías Bendodo. PP «Esto debe ocuparnos a hombres y mujeres por igual»

El presidente del PP de Málaga, que ayer organizó un acto de mujeres de su partido, comparte la afirmación de Lagarde al asociar el 8 de marzo al comienzo de un siglo de las mujeres aunque preferiría hablar del «siglo de la igualdad». «Creo que hemos asistido a una manifestación histórica que ha puesto de relieve una situación que debe ocuparnos a todos por igual, hombres y mujeres. El objetivo final es que no tengamos que celebrar fechas reivindicativas».