Trump: «Los medios de comunicación son los enemigos del pueblo»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a algunos medios de comunicación de ser "el enemigo del pueblo", culminando así una semana de ataques constantes contra los periodistas, tanto por Twitter como en sus ruedas de prensa.

"Los medios con NOTICIAS FALSAS (el fallido The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense", afirma Trump en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Unos minutos antes, el presidente estadounidense había tuiteado una primera versión de su mensaje en la cual no citaba a las cadenas CBS y ABC y escribía: "¡REPUGNANTE!". Rápidamente lo borró para escribir un nuevo tuit en el que incluía dos "enemigos" suplementarios.

Aunque el presidente estadounidense ha tenido a los medios de comunicación entre ceja y ceja porque considera que no cubrieron objetivamente su campaña a la Casa Blanca, es la primera vez que utiliza un término con connotaciones belicistas como "enemigo".

Antes y después de las elecciones que le llevaron al Despacho Oval, Trump se ha caracterizado por hablar bien sólo de los medios que alaban sus políticas, mientras que para el resto -la gran mayoría- ha solido reservar calificativos como "deshonestos" o "falsos".

En la misma red social, Trump se ha hecho eco de unas declaraciones publicadas por el locutor de radio y comentarista político conservador estadounidense Rush Limbaugh, que ha definido esta rueda de prensa como "la más efectiva" que ha visto hasta ahora.

Este jueves, Trump protagonizó una sorpresiva y caótica rueda de prensa de casi hora y media en la que se dedicó, sobre todo, a discutir y enfrentarse con algunos de los periodistas allí presentes.

"Y muchos están de acuerdo", ha añadido el mandatario estadounidense. "Aunque los medios de las noticias falsas lo definen de otra manera. Deshonesto", ha apuntado.

El periódico The New York Times tuvo que remontarse a la Presidencia de Richard Nixon (1969-1974) para encontrar un mandatario que calificase de "enemigo" al cuarto poder. Lo dijo en 1972, acosado por las revelaciones en la prensa del caso Watergate que provocarían su dimisión dos años más tarde.

"Muchos de los medios en Washington, junto con los de Nueva York y Los Ángeles en especial, no hablan para la gente, lo hacen para intereses especiales. La gente ya no os cree. Quizás yo tenga algo que ver en ello. No lo sé. Pero ya no os creen", dijo Trump en la rueda de prensa.