Trump promete crear zonas de seguridad en Siria que pagarán los países del Golfo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido crear zonas de seguridad en Siria y en otros países de Oriente Medio para las personas que huyen de los conflictos y aseguró que las pagarán los países del Golfo Pérsico.

En un mitin en el hangar del aeropuerto internacional de Orlando-Melbourne (Florida), Trump ha argumentado que estas zonas de seguridad evitarían tener que recibir en Estados Unidos "decenas de miles de personas" de las que "no sabemos nada".

Trump ha señalado que las zonas de seguridad permitirían a las personas que viven en zonas de conflictos "estar allí y vivir de manera segura en sus ciudades", hasta que se solucione "el enorme lío" que, en su opinión, dejó su predecesor, Barack Obama, en la zona.

El mandatario dijo que los países del Golfo pérsico pagarán las zonas de seguridad porque "no tienen otra cosa que dinero". "Queremos gente que nos quiera, que comparta las tradiciones del país, que sean buenos. No queremos gente con malas, malas ideas. No queremos eso", dijo sobre la acogida de refugiados en Estados Unidos.

Trump hizo estos comentarios tras defender su controvertido decreto migratorio, bloqueado en los tribunales, y reiterar que la próxima semana va a tomar otra medida que dejará "impresionados" a sus seguidores.

"Nosotros no nos rendimos, vamos a hacer algo esta semana con lo que creo que vais a estar impresionados. Tenemos que mantener seguro nuestro país", afirmó Trump, en un discurso con un tono muy similar a los de su campaña electoral y que aprovechó para defender ante sus seguidores las medidas del primer mes de su Presidencia.

Trump emitió un decreto el pasado 27 enero que cerraba temporalmente las puertas a los refugiados e inmigrantes de siete países musulmanes, y suspendía la acogida de refugiados durante 120 días para examinar los mecanismos de aceptación.

Sobre la tarima, el mandatario defendió hoy la necesidad de la medida, y hasta leyó parte del decreto para explicar que su motivación se basó en "protección y seguridad".

Versión «más ajustada»

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, dijo hoy en una intervención ante la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania) que la nueva medida será una versión "más ajustada" de la primera y que no dejará a nadie varado en los aeropuertos.

Preguntado por si se podía asumir que quienes poseen un permiso de residencia permanente, la denominada 'green card', podrán entrar en el país, Kelly señaló que era "una buena suposición".

Kelly aseguró que al Gobierno le sorprendió que la Justicia suspendiera la primera orden, que cancelaba durante 120 días la entrada de refugiados en el país y la concesión de visados a esos siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Irán y Yemen.

Nueva ley sanitaria en dos semanas

Por otro lado, Trump también ha anunciado que presentará en un par de semanas el reemplazo de ley sanitaria firmada en 2010 por el expresidente Barack Obama, conocida popularmente como 'Obamacare' y a la que caifica de "desastre".

"Nuestro plan será mucho mejor y con un coste más bajo. ¿Vale? Nada sobre lo que quejarse", dijo, para insistir en que "'Obamacare', recordad, es un desastre".

El pasado 5 de febrero, Trump sugirió que reemplazar la ley sanitaria de 2010, una de sus grandes promesas de campaña, será más "complicado" que la reforma fiscal y podría alargarse hasta 2018.

"Quizá tendremos que esperar hasta algún momento en el próximo año, pero vamos a estar en el proceso. Es algo muy complicado, porque 'Obamacare' es un desastre", afirmó entonces Trump en una entrevista con la cadena de televisión Fox News.

"'Obamacare' no funciona, así que estamos creando un maravilloso plan que legalmente lleva un tiempo conseguir. Vamos a presentarlo bastante pronto, creo que sí me gustaría decir que para finales de año al menos tenemos los rudimentos, pero deberíamos tener algo este año y el año siguiente", añadió Trump entonces.