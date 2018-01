Adelfa Calvo: «¡Mucho premio, mucho premio!, pero lo que yo quiero es trabajo» La actriz Adelfa Calvo, sonriente y feliz por lo que está viviendo con la película ‘El autor’, antes de la entrevista. / Fran Acevedo Tras ganar el Feroz y el galardón del cine andaluz, es la favorita al Goya por su papel en ‘El autor’. Este martes protagonizará el Aula de Cultura de SUR FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Domingo, 28 enero 2018, 00:35

Quedamos en una cafetería. Bulliciosa y del centro para que no haya pérdida. Y le pido que se traiga el Premio Feroz que acaba de ganar a la mejor actriz de reparto por ‘El autor’. «Pero eso es muy friki», me espeta con razón Adelfa Calvo (Málaga, 1962), que se trae el galardón a la entrevista, me lo muestra y lo vuelve a guardar rápido. Su abuela le enseñó a ser una persona normal cuando se bajaba del escenario y no se le olvida. Pero los premios llaman a los premios. Y ayer mismo ganó el Asecan del cine andaluz por su papel de portera en la película de Manuel Martín Cuenca. Otro galardón para esta veterana actriz de teatro a la que, paradójicamente, el cine está dando nombre propio. Tanto como para dejar en un segundo plano que es la nieta de la Niña de la Puebla y la hija de Adelfa Soto. Aunque ella no abdica de su pedigrí, como nunca ha renunciado a Málaga. Ni siquiera durante su larga etapa en la serie ‘El secreto de Puente Viejo’. Desde casa ha esperado su momento. Y ha llegado. Este martes visita el Aula de SUR para hablar de todo ello. Del Goya que puede ganar el próximo sábado y del Feroz que trae en el bolso para esta entrevista.

– ¿Creía que iba a ganarlo?

–Te prometo por lo más sagrado que no. Y cuando Maggie Civantos, que es malagueña como yo, y Úrsula Corberó, de la que he sido su madre en ‘La casa de papel’, dijeron mi nombre, no me lo podía creer. Úrsula gritaba: «¡Se lo han dado a mi madre!...».

«Venga cómpreme el gordo. Llévatelo, guapa», nos interrumpe una vendedora de Lotería, que insiste en que ella lleva la buena suerte. Aunque la suerte ya está en el bolso de Adelfa con esa estatuilla que prefiere no sacar para no llamar la atención.

– Con el Feroz tiene más papeletas para el Goya...

–Me haría mucho ilusión. Pero también el Asecan –la entrevista se realizó el jueves y estos premios se conocieron ayer–, donde compito con la gran Kiti Manver. ¡Madre mía! Lo que es seguro es que ganará una malagueña porque las cinco nominadas lo somos –Natalia Roig, Belén Cuesta, Virginia DeMorata–.

–Por fortuna, esta ola le llega con experiencia.

–Llevo toda mi vida en el teatro y después en la televisión, pero en el cine, aunque he hecho diez películas, nunca había vivido esto. Había pasado muy desapercibida, pero verme ahora en ‘primera línea de playa’... me veo como una niña chica.

– ¿Quedarse en Málaga ha retrasado este éxito?

–La gente que me quiere mucho me dice que esto no me ha pasado antes porque no he querido. Pero yo no me arrepiento de haberme quedado en Málaga ni de nada de lo que he hecho. Fui muy feliz con mi compañía, Brea Teatro, haciendo kilómetros con la furgoneta y actuando. Eso me ha ayudado para estar donde estoy. Y si volviera a nacer repetiría muchas cosas. Está muy bien venir del teatro y de una compañía independiente.

–‘El autor’ es una película andaluza. En realidad, ha triunfado sin moverse de casa.

–Se están haciendo cosas muy importantes. ‘El autor’ se rodó en Sevilla, como la serie ‘La peste’ o ‘Allí abajo’. En Málaga tenemos exteriores y buen clima, ¿por qué no fomentamos una industria de cine que podría dar cultura, proyección y trabajo?

«Mi abuela, la Niña de la Puebla, siempre me decía: 'Al público no se le puede tomar a chufla'»

–Tuvimos una serie diaria, ‘Arrayán’, en la que usted participó...

–Tuve pocas intervenciones como actriz, pero trabajé mucho como ‘coach’ preparando a los intérpretes antes de salir a cámara. Y aprendí que los actores somos seres frágiles, porque trabajamos con los sentimientos.

–El Feroz se lo dedicó a las mujeres de 50 años que nunca han dejado de soñar. ¿Alguna vez tiró la toalla?

–Nunca. He sido una persona afortunada. Viví la época dorada del teatro de los 80, junto a Mercedes León, Paco Gil, Nuria González, Rafael Castillo. Después trabajé un tiempo para publicidad y doblaje. Tuve un bajoncito hasta que llegó ‘Arrayán’ y un día la directora de casting de la serie, Victoria Mora, me dijo que buscaban una actriz para una secuencia con Javier Bardem en el filme de González Iñárritu ‘Biutiful’. Hice la prueba y ya no he parado. Llevo en el cine solo ocho años y por eso digo que soy nueva.

–En el cine ya toca que sea el momento de las mujeres.

–Cada vez nos sentimos más libres y tomamos más protagonismo. Lo que nos hace falta es que dejemos de ser el treintaytantos por ciento de esta profesión frente a los hombres. Y que las películas dejen de estar protagonizadas solo por ellos.

– ¿Usted ha cobrado menos por ser mujer?

–La verdad es que no. Aunque esta profesión va por caché y cada uno cobra algo diferente. Pero nunca me he sentido discriminada.

–Es curioso que a su compañera en Brea Teatro, Mercedes León, le llegara el reconocimiento por su nominación al Goya en ‘La isla mínima’ y ahora usted viva lo mismo...

–Ya es casualidad que dos actrices de la misma compañía teatral hayamos sido nominadas... será que nos lo merecemos, ja, ja. En Málaga hay una cantera de actores maravillosa y mucho talento se consiga o no el Goya.

–Mercedes abrió camino y usted se lo puede llevar.

–Eso me ha dicho: «Si te traes el Goya, es como si lo hubiera ganado yo».

Ni una «sabanita»

– ¿Y que lleva usted de casta?

–Eso es lo más importante que tengo. Soy nieta de una de las figuras más importantes del flamenco, la Niña de la Puebla; hija de Adelfa Soto; mi abuelo era el cantaor Luquitas de Marchena... Saber de donde vengo es mi orgullo. De mi familia aprendí a tener los pies en la tierra. Mi abuela siempre decía: «Al público no se le puede tomar a chufla». Me enseñaron a ser artista en el escenario y a ser una persona corriente cuando me bajo de él. Y eso no quiero que se me olvide por mucho Feroz o Goya que me den.

– ¿De donde viene Adelfa?

–De una bulería: «Adelfa lleva por nombre y su sino es ser fatal/ La perdición de los hombres a ti te van a llamar». Mi abuelo se lo puso a mi madre y yo lo heredé. De pequeña no me gustaba, pero ahora me encanta.

–Su abuelo le rompía los guiones a su madre...

–Mi madre era y es una belleza. Y le ofrecieron trabajar en muchas películas, pero si tenía que enseñar el hombro mi abuelo decía que no.

–No me imagino a su abuelo con el guion del ‘El autor’ y su desnudo.

–Cuando leí el guion tenía 16 o 17 kilos más que ahora. Y me dije: ¿por qué no? En la película todo el mundo se mueve por dinero, pero esta portera lo hace por amor. Hay que ser valiente y lo quise hacer. Mi madre me decía: «¿Te pondrán una sabanita?» Pero no, nada. En ese momento lo pasas mal, pero más allá de esa escena lo que he hecho con este personaje es desnudar el alma en la pantalla. Y eso es lo que ha visto la gente.

–Lo ha aprovechado muy bien pese a ser un papel secundario.

–Javier Gutiérrez es un actorazo y está en todas las escenas. Y he tenido la suerte de que se hable de él, pero también de mí. Esta portera, que era un personaje grotesco, tiene tanta luz que ha sido aire fresco en la película.

–Los Goya están muy abiertos, ¿ganará ‘El autor’?

–No sé si se llevará mejor película, pero me gustaría que Manuel (Martín Cuenca) ganara un premio porque es un director delicado que te acaba llevando donde quiere.

– ¿Y ahora le lloverán los papeles?

–Tengo pendiente un estreno, ‘Viaje alrededor del cuarto de una madre’, y voy a hacer una serie. Pero eso digo yo: ¡Mucho premio, mucho premio!, pero lo que yo quiero es trabajo.