Un desconocido ataca con un cóctel molotov a la imagen de la Virgen de los Desamparados

Una persona, que no ha podido ser identificada aún, lanzó ayer un cóctel molotov elaborado con una botella de cristal antigua de una conocida marca de gaseosa llena de gasolina y un trozo de trapo como mecha, contra la imagen de la Virgen de los Desamparadas de Vélez en su capilla de la iglesia conventual de San Francisco, en pleno centro de la ciudad veleña, aunque sin que llegara a explosionar. Ello no evitó que la gasolina impregnara la saya de la imagen, una talla anónima del siglo XVII que recibe culto en la iglesia del Real Convento de Santiago, junto a la imágenes de Jesús Orando en el Huerto, del siglo XVII, y un Ángel, obra del escultor Antonio Díaz Fernández.

El suceso tuvo lugar minutos antes de las 11.45 horas. En el interior del templo sólo se encontraba uno de los frailes franciscanos del convento, el padre Isidoro, que estaba en la sacristía. El fraile, al oír un golpe y el ruido de cristales, salió y vio a «una persona joven huir del lugar». Al acercarse a la capilla del Huerto, encontró restos de una botella de cristal, con una mecha y un fuerte olor a combustible. Así lo relató el hermano mayor de la Pontificia y Muy Antigua Cofradía del Huerto y los Desamparados (Antigua Concepción), Francisco Ruiz Carmona, que evitó hablar de ataque religioso o atentado. Ruiz señaló que tiende más a pensar que ha sido una «gamberrada» o el acto que una persona que no está «cuerda». Lo ocurrido está siendo investigado por la Policía Nacional, que desplazó al lugar a un equipo de la Policía Científica y de los Tedax, que están analizado la sustancia empleada para confeccionar el artefacto incendiario.

«Si no ha explosionado es porque algo falló o quien lo hizo salió corriendo al escuchar al fraile en la sacristía», señaló Ruiz Carmona, que explicó que en el momento en el que se produjo el ataque no había ninguna vela encendida en la capilla, lo que evitó males mayores. «Por lo general no dejamos que haya velas encendidas si no hay nadie de la cofradía», declaró.

Según Ruiz, la cofradía decidió retirar del culto todas las imágenes de la capilla una vez que acabó la actuación policial. «Hemos cerrado la capilla con una cortina y colocado el Guión de la hermandad. Aunque la imagen de la Virgen no ha sufrido daños, sí se ha visto impregnada de gasolina y hemos preferido retirarlas hasta la próxima semana», señaló.

Los investigadores han tomado declaración a algunos testigos que señalaron que un joven salió de manera precipitada del templo en dirección al barrio de La Gloria, próximo a la iglesia. Asimismo están analizando las imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona para comprobar si han grabado al presunto autor para poder proceder a su identificación y posterior detención.

Según Ruiz, ésta es la primera vez que la cofradía sufre un hecho de está índole, a excepción del incidente sucedido la pasada Semana Santa cuando un hombre atacó con un bate de béisbol y desprendió una oreja al vigilante de seguridad del tinglado en el que se encontraban sus imágenes. Aunque la Policía no descarta ninguna hipótesis, los investigadores no ven probable que ambos sucesos estén relacionados, entre otras razones porque el hombre que atacó al vigilante está en prisión por decisión judicial.

En Vélez se han registrado actos vandálicos de tinte religioso contra la hornacina del Sagrado Corazón de las Carmelitas, que hace unos meses amaneció con la cristalera de protección destrozada, y la pintada realizada en noviembre del pasado año en la puerta principal de la iglesia de San Andrés de Torre del Mar en la que se podía leer la frase: «‘Bajarme’ de la Cruz ya hipócritas».