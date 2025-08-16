Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Lara Ortega, durante una feria de este verano. Aythami Pérez

Lara Ortega Feriante

Un verano a la última
«La vida aburrida es la de fuera de la feria»

Lara Ortega ·

Es feriante porque le viene en los genes. Empezó su abuelo, siguió su padre y ahora ella continúa con la 'Carrera de camellos', un show que 30 años después sigue funcionando

Víctor Soto

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:12

A Lara Ortega la feria le llegó por los genes. Sus abuelos fueron pioneros y su padre comenzó con casetas –«a una la llamábamos la ... de los muñecos feos, había que tirarlos con una pelota», recuerda– hasta ahorrar lo suficiente y, junto a otros socios, hacerse con lo que entonces era alta tecnología: una carrera de camellos. De eso han pasado más de tres décadas y la atracción continúa funcionando con un público intergeneracional.

«La vida aburrida es la de fuera de la feria»