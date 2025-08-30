Si hay una época del año en la que nos relajamos esa es el verano. Nos permitimos dejar de lado esos buenos hábitos que nos ... imponemos el resto del año. Saltan por los aires el ejercicio, las dietas y hasta la limpieza. Lo sabe bien Izan de la Casa Ochando, un joven de 21 años, que pasa el verano trabajando como limpiador en Calella, en plena Costa Brava. Sus jornadas laborales como empleado de la empresa Limcamar transcurren ocupándose del mantenimiento de diversas tiendas del paseo marítimo. Una atalaya inmejorable hacia los comportamientos humanos veraniego.

– ¿Somos más guarretes en verano?

– Es que aquí se junta mucha gente, de la playa, de compras, o simplemente de paseo...

– Osea que sí somos más cochinos.

– La gente viene a disfrutar de su tiempo libre, de las vacaciones y algunos se despistan…

– Los típicos 'sin querer' ¿no?

– Sí. En las tiendas sobre todo es arena que traen de la playa. También depende de cada uno, de la educación… En vernano nos relajamos y sí, somos más guarretes jajaja.

– El envoltorio de helado…

– Y el petit-suisse aplastado, que de esos hay muchos.

– Con tanto 'despistado' al que se le 'caen' cosas, le habrá tocado llamarle la atención a alguno o alguna.

– Yo estoy para recoger y limpiar, es mi trabajo, aunque a veces sí que se lo digo.

– En su día a día habrá se topado usted de todo. ¿Qué es lo más raro que ha encontrado limpiando?

– Un calzoncillo

–¿En serio?

– Imagino que sería alguien que se lo quitó para ponerse el bañador y luego a la vuelta se le cayó del bolsillo o de la mochila.

– ¿Y encontró al dueño?

– Sí le avisé.

– Menudo papelón. ¿Qué le dijo?

– Oye se te ha caído esto, que yo no soy una madre que va detrás por casa recogiendo ropa… Recuerdo que además estaba todo mojado espero que de agua…

– Ay no...

– Mejor no pensarlo jajaja.

– ¿El dueño reaccionó bien?

– Sí. En general la gente responde bien. Por mi experiencia si llevas uniforme de empresa, como es mi caso, la gente te respeta más, como que impones.

– ¿Quiénes son más cochinos, españoles o extranjeros?

– Mmmm, es una buena pregunta. Yo diría que los de otros países dan un poco más de guerra.

– ¿Nos ganan por mucho?

– Un 60/40 aproximadamente. Cada uno tiene sus cosas.

– ¿Así que hay 'marranismos' patrios y 'marranismos' foráneos?

– Aquí somos más despistados con los restos de alimentos que caen al suelo. El helado, el yogur…

– ¿Y ellos?

– Me llama la atención que son más descuidados con la higiene personal. Vienen con la arena pegada a la piel y les da igual. También tengo la impresión de que van menos arreglados por ejemplo.

El placer de limpiar

– Y en cuanto a edad, ¿hay diferencias?

– Son más descuidados y 'pasotas' si se les cae algo los jóvenes. Los mayores son más cuidadosos.

– ¿Qué opina de la frase 'A mi limpiar me relaja'?

– Hay algo de satisfactorio o placentero el quitar la suciedad, en dejarlo como nuevo. Te quedas muy a gusto al verlo todo limpio.

– ¿En su casa quién se ocupa de dejarlo todo como la patena?

– Vivo con mis padres y si te digo la verdad, los que más nos ocupamos somos mi madre y yo.

– Cuándo usted se va de vacaciones, ¿predicará con el ejemplo?

– Es más, si veo un poco de suciedad, la limpio.

– Como experto en limpieza permítame aclarar una última duda. ¿El vinagre para los cristales o mejor en la ensalada?

– Mejor en la ensalada aunque las abuelas opinen lo contrario.