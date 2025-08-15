Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Virginia Fernández, en Sierra Nevada. Blanca Rodríguez

Virginia Fernández

Responsable de remontes
«Trabajar en Sierra Nevada tiene algo de privilegio»

Un verano a la última ·

Trabaja en la estación de esquí desde los 18 años y ahora es jefa de explotación en la empresa que gestiona los remontes: «En verano la intensidad es menor que en invierno»

Javier F. Barrera

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:26

Virginia Fernández García es hija de la montaña. Es jefa en Cetursa, la empresa pública de la Junta de Andalucía que explota la estación de ... esquí de Sierra Nevada, en Granada. En concreto, es jefa del sector de explotación de los remontes desde hace tres años. En invierno va a tope. Ahora en verano, la intensidad es diferente, pero la responsabilidad es la misma. Los medios mecánicos que coordina suben a cientos de visitantes a los senderos que permiten el acceso a las cimas más altas de España, entre ellas, el Veleta y el Mulhacén.

