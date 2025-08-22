Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Eva Mónica, con un grupo de niños en la caseta donde trabaja. Antonio Tanarro

Eva Mónica Viedma Empleada en una caseta de animación a la lectrua

Un verano a la última
«Cuando tienes más tiempo libre, te vuelves vago»

Eva Mónica Viedma ·

Este verano es el primero que trabaja «para sacarse un dinerillo» y reconoce que está exprimiendo muchom ejor sus momentos de descanso

Luis Javier González

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:03

Eva Mónica Viedma (3 de agosto de 2003) ha debutado en el mercado laboral en la caseta de animación a la lectura del Ayuntamiento de ... Segovia en La Albuera. Lo suyo con este empleo es vocacional porque estudia Magisterio. Una compañera puso la oferta en un grupo de WhatsApp y se subió al carro, aprovechando que sus amigos están trabajando en un campamento en Holanda. Reivindica el esfuerzo de su generación mientras busca la rendija para un fin de semana en la playa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Retiene en un trastero de Málaga a su pareja, que pide auxilio a una amiga por WhatsApp
  2. 2 Juani Paniagua, el joven paleño que murió ahogado cuando intentaba salvar a una niña
  3. 3 ¿Cuánto dinero puedo llevar en efectivo por la calle? Hay un límite máximo
  4. 4 Cambio brusco del tiempo (y de la temperatura del mar) en la recta final de la Feria de Málaga 2025
  5. 5 Nueva caseta cerrada por impedir el acceso libre y gratuito: la quinta desde que comenzó la Feria de Málaga
  6. 6 Málaga construirá un gran cajón para evitar que las calles a la izquierda del Guadalmedina se inunden con las tormentas
  7. 7 Confusión con los precios: «En la misma caseta me han cobrado 8,50 y 12 euros por la copa»
  8. 8 El SEPE busca a más de 2.000 administrativos para trabajar por toda España
  9. 9 Alarma en Monda por un incendio forestal en plena noche
  10. 10 Seis de las diez calles más caras para comprar vivienda en España están en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Cuando tienes más tiempo libre, te vuelves vago»

«Cuando tienes más tiempo libre, te vuelves vago»